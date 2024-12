À procura de respostas nas perguntas escritas por outros: estes são os 49 livros que mais gostámos de ler em 2024

Eis o desafio que a época impõe: entre quem escreve habitualmente sobre livros para o Observador, quisemos saber quais os títulos que saem deste 2024 com o carimbo de “leitura obrigatória” e não se ficam por uma simples boa memória. E do resultado do inquérito conseguimos listas distintas em quase tudo, com pontos comuns entre romances e ensaios. Aliás, são estes os principais ingredientes desta receita literária: personagens de ficção que questionam o passado à procura de um lugar no presente e no futuro; o ensaio que coloca a literatura a olhar para si própria; e uma celebração de 500 anos que gerou obras com outra pergunta: conhecemos nós Camões?

Alexandre Borges

Como Escrever

Miguel Esteves Cardoso

(Bertrand)

O problema de gostar muito duma coisa é que ela, amiúde, se nos acaba. Não temos mais episódios para ver, mais livros para ler, mais empadão na travessa. É assim, há muitos anos, com Miguel Esteves Cardoso: quem gosta já leu tudo, há muito tempo, e bem pode dar-se por feliz por tê-lo toda a semana com crónicas no Público para matar o vício. Mas é claro que um livro novo é outra coisa. E este, mesmo longe da sua hora mais brilhante, garante sempre aquele prazer de habitar umas horas na cabeça de MEC. Um manual de iniciação à escrita, prático e desassombrado, cheio de momentos luminosos como este: “Escrever é a solução para o problema da solidão (…). Para escrever, é preciso inventar a solidão que não se tem.”

Diálogos Lusitanos

Onésimo Teotónio Almeida

(Quetzal)

A cultura portuguesa precisava, não há dúvida, de muito mais Onésimos. Mas, como o seu nome singular parece indicar até na língua de que não vem, mas para onde foi, Onésimos destes só há mesmo “One”. Este volume, saído já perto do final do ano, reúne um conjunto de ensaios e conferências acerca de uma galeria de figuras maiores da nossa cultura: de Pessoa a Natália; de Jorge de Sena a Saramago; de Rodrigues Miguéis a Eduardo Lourenço, à procura da modernidade que temos ou nos escasseia. Naquele admirável registo de observador atentíssimo, com a vantagem da distância, provando, como é habitual no autor, que é possível pensar de forma séria em linguagem acessível, com humor e gosto a vida real, longe do bafio de certa academia.

Domingos no Cinema

Anthony Marra

Tradução: Inês Amado

(Porto Editora)

Anthony Marra é um dos mais empolgantes romancistas contemporâneos e volta a prová-lo com esta viagem apaixonante à relação entre o cinema e a Segunda Guerra Mundial. Do Mediterrâneo ao Pacífico, de Roma à Califórnia, Maria Lagana fugiu ao passado e trabalha agora como produtora em Hollywood: a fábrica das imagens perpétuas. É seguindo a sua história que entramos num filme muito maior, que nos leva de novo a refletir, depois de O Czar do Amor e do Tecno, sobre o poder das imagens, da propaganda e do confronto das grandes narrativas coletivas contra a irredutibilidade da memória individual.

Carta sem Destinatário – Primeiros Textos e Poemas

Andrei Tarkovski

Tradução: Ana Garcia Ferreira

(Sr Teste)

Uma daquelas pequeninas pérolas que edita a Sr Teste. Cabe no bolso do casaco e enche-nos o cérebro de sinapses. Uma reunião de textos de juventude de Andrei Tarkovski onde se vê nascer o génio, a sua capacidade poética, os seus fundamentos filosóficos, a sua capacidade de produzir imagens, ainda sem câmara de filmar. Entre um ou outro laivo efetivamente adolescente, leva-nos ao frio do interior russo, nas expedições geológicas de onde extraiu uma parte relevante da sua visão do mundo. Belas ilustrações de Francisca Valador.

Deus na Escuridão

Valter Hugo Mãe

(Porto Editora)

Há muito quem se irrite com Valter Hugo Mãe – este que vos escreve, por exemplo, costumava irritar-se antes mesmo de o ter lido. Sabe-se lá porquê. As irritações, pelo menos as boas, são como os amores: assuntos do coração, com razões que a razão desconhece. Até que chega o dia de pendurar a irracionalidade no cabide e experimentar ver do que estamos, afinal, a falar. Deus na Escuridão foi esse dia. A porta de entrada para a linguagem mágica de um autor que parece ter feito o seu próprio acordo ortográfico entre o português dos vários continentes – e com assinalável vantagem em relação ao das Academias. É ela que aqui nos embala através da história de um menino que nasce sem sexo, da natureza humana de seu irmão e de um Deus que ama “exatamente como as mães”.