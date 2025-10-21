"Afável", "firme" e "ponderada". Quem é a juíza do caso Odair, que enfrenta a prova de fogo da carreira?

“Justiça para o Odair”. “Sem justiça não há paz”. As frases de ordem marcaram os dias que se seguiram à morte de Odair Moniz às mãos de um agente da PSP, no bairro da Cova da Moura, na Amadora. Quase um ano depois da perseguição que acabou em tragédia, Ana Sequeira é a responsável por garantir justiça no julgamento. Desde 2021, a juíza é presença assídua em muitos dos julgamentos criminais que chegam às salas de audiência no Tribunal de Sintra. A magistrada — descrita por quem a conhece bem como “ponderada” e com “um trato afável” — lidou, nos últimos anos, sobretudo com crimes “menores”. Agora, vai enfrentar uma exposição bem maior.

Ninguém dúvida de que, sete anos depois da estreia na magistratura, Ana Sequeira tem agora pela frente o maior caso da sua carreira: o julgamento do agente da PSP acusado de matar a tiro Odair Moniz no bairro da Cova da Moura, na madrugada de 21 de outubro, há um ano. O acontecimento trágico que desencadeou tumultos violentos em vários pontos da capital chega a tribunal esta quarta-feira — o advogado de Bruno Pinto esteve de baixa, o que obrigou a adiar uma semana a primeira sessão.

Antes de ser juíza, Ana Sequeira já conhecia bem os meandros criminais nas salas de audiência na Grande Lisboa. Exerceu, durante vários anos, como advogada, com uma forte ligação e representação na área do crime. “Foi sempre uma área em que ela se mexeu bem”, relata uma fonte próxima da magistrada, ouvida pelo Observador.

A juíza só está desde setembro — quando concorreu e foi colocada no tribunal central criminal — a presidir a um coletivo de juízes que, antes, era liderado por Catarina Pires, magistrada que absolveu parcialmente um agente da PSP de agressões a Cláudia Simões, passageira de um autocarro. Essa sentença, que deu maior destaque a Catarina Pires, seria mais tarde revertida pelo Tribunal da Relação, tendo o polícia sido condenado pelo crime de ofensas à integridade física qualificadas. A mudança de cadeiras nos tribunais da Grande Lisboa, antes da última interrupção para férias judiciais, levou Catarina Pires para o Tribunal de Instrução de Loures.