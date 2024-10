"As meninas do Presidente" tratadas por "ordem de alguém superior" a Lacerda Sales. A audição da médica (que recentra as atenções em Belém)

A audição da médica neuropediatra Teresa Moreno, que tratou as gémeas luso-brasileiras que receberam o medicamento Zolgensma, foi das mais longas da Comissão Parlamentar de Inquérito. Durante as mais de três horas e meia em que foi ouvida, a especialista acabou por recentrar as atenções do caso no Palácio de Belém, ao revelar que foi dada uma ordem por “alguém superior ao secretário de Estado da Saúde” para a marcação da consulta para as crianças e ao confidenciar aos deputados que as gémeas Maîte e Lorena eram conhecidas nos corredores do hospital como “as meninas do Presidente”, numa referência a Marcelo Rebelo de Sousa. No entanto, a especialista garantiu que a decisão de prescrever o fármaco às crianças foi da sua responsabilidade e assentou somente em critérios clínicos.

Estão são as cinco frases-chave que marcaram a audição e que — apesar de não terem acrescentado nenhum elemento totalmente novo ao que já se sabia sobre a intervenção de Nuno Rebelo de Sousa e da Presidência da República — acabaram por recentrar, de novo, as atenções no Palácio de Belém.

“No dia seguinte, telefona a diretora de departamento a dizer ‘temos mesmo de marcar [a consulta], porque a ordem vem de alguém superior ao secretário de Estado’”

Teresa Moreno revelou aos deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gémeas que a diretora do Departamento de Pediatria do Hospital de Santa Maria, e sua superior hierárquica, lhe ligou três vezes solicitando a marcação da consulta para as gémeas. Ao terceiro contacto, Ana Isabel Lopes terá dito a Teresa Moreno, segundo a versão da especialista, que a ordem vinha “de alguém superior ao secretário de Estado”. A neuropediatra Teresa Moreno fez uma descrição dos vários contactos que antecederam a marcação da consulta, que assume ter seguido um procedimento “atípico” em relação que era habitual no seu serviço no Hospital de Santa Maria.