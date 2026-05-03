“Às vezes, o que começa por ser ‘apenas’ uma dor de cabeça, passa a ocupar a vida inteira”

Os surtos podem durar semanas ou meses, com várias crises por dia, e são desesperantes também para a família do doente. Lembro-me de um senhor que veio ter comigo e pediu para ser internado: já não tinha como estar em casa porque a família estava num estado de angústia atroz.

É difícil e frustrante para mim quando se começam a esgotar as opções de tratamento. Nunca é fácil quando nos confrontamos com os limites da medicina. O que posso e devo fazer é não transformar esses limites num abandono do doente: continuar a acompanhá-lo com o mesmo nível de compromisso, com o mesmo empenho. Mesmo que não consiga tirar-lhe a dor, posso garantir que não a enfrenta sozinho.

Como estamos num hospital universitário podemos e devemos também discutir os casos mais complexos com outros colegas, seja para garantir que não há nada que nos esteja a escapar, seja para mostrar ao doente que temos interesse e não desistimos dele.

“A imprevisibilidade é muito angustiante”

Cerca de 20% das mulheres tem enxaquecas. Supõe-se que isto esteja relacionado com questões hormonais porque na infância e na velhice a prevalência é igual entre os sexos, mas, na vida adulta, quando há mais variações hormonais, a percentagem de mulheres que sofre com a doença é muito superior.

Se a cefaleia em salvas chega com dia e hora marcada, já a enxaqueca nunca se sabe quando chega. E, para os doentes, a imprevisibilidade é angustiante. Há pessoas que têm três ou quatro crises por mês, mas nunca sabem quando. Temem que seja no momento mais inconveniente. Os doentes dizem-me: “Tenho uma reunião importantíssima para a semana. E se tenho uma crise nesse dia?” ou “marquei férias, mas estou cheia de medo de ficar de cama na véspera da viagem”, É muito difícil fazer planos e gerir a vida assim.

Por isso, quando penso em casos marcantes, recordo-me sobretudo de pessoas para as quais o problema não é só a dor — é tudo o que ela impede. Tive uma paciente, com cerca de 70 anos, que, da primeira vez que veio à consulta, contou que não pôde ir à escola primária porque, já em criança, tinha dores de cabeça constantes, com náuseas e vómitos. Via todos os dias os irmãos a saírem para a escola e tinha de ficar em casa. Ou outra mulher, advogada, que teve uma proposta de trabalho de sonho, que queria muito aceitar, mas rejeitou porque se sentia incapacitada pela frequência das enxaquecas que tinha.

Até há mulheres que nos pedem opinião sobre uma possível gravidez. Há estudos que mostram que as mulheres que sofrem de enxaqueca acabam por atrasar a maternidade ou optar por não ser mães, por medo. Temem a gravidez e a exigência dos primeiros anos de vida da criança. Aqui, há uma boa notícia: durante a gestação as enxaquecas costumam dar tréguas. Os valores de estrogénio e progesterona muito elevados parecem ser protetores.