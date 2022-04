Assédio. Faculdade de Direito só abriu comissão depois de questionada por jornalistas

“Tenho histórias para contar, mas tenho também um exame da Ordem para fazer. O que fazemos aqui acaba por nos perseguir no futuro“, contou outra das alunas, referindo ainda que “existe um sentimento de impunidade” por parte de alguns docentes.

Pelos corredores da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa há histórias que se cruzam e que são contadas por vários alunos. “Uma das primeiras coisas que nos dizem quando entramos é para ter cuidado com este ou com aquele professor, porque há histórias de se meterem com alunas”, conta outra das jovens. E há relatos de um episódio em que um professor impediu a saída da aluna da sala onde foi feito o exame, dizendo que mais uns minutos ali poderiam fazer a diferença.

Uma vez, durante uma aula, à frente de 70 pessoas, o professor disse ‘você para brasileira até escreve muito bem'”, relatou outra das alunas.

De acordo com a ata a que o Observador teve acesso, um dos docentes que faz parte do Conselho Pedagógico referiu, para demonstrar a dimensão do problema, que falou com seis alunas, escolhidas “arbitrariamente”. “Das seis, cinco confirmaram casos de assédio moral e sexual na faculdade, algumas delas na primeira pessoa”, lê-se no documento. Entre os relatos estão casos de mensagens enviadas a horas tardias e de conteúdo inapropriado, tendo em conta a relação professor-aluno e casos de “alunas que não fazem os exames orais com determinados docentes, porque são avisadas por colegas mais velhos de comentários ou convites inapropriados”.

“Casos terminam num singelo pedido de desculpas por parte do acusado, o que desmotiva vítimas”

Vários docentes presentes na reunião do Conselho Pedagógico confirmaram ter conhecimento de casos de assédio. Um deles foi, ao longo dos anos, “ouvindo relatos de assédio moral, que lhe foram transmitidos por antigos alunos da Faculdade, já fora do contexto escolar, sendo que os relatos desse tipo de assédio moral são os mais comuns”. Já outro fez referência ao ano letivo de 2014/2015, período em que foi feito um inquérito pedagógico, “onde seria possível que os alunos expusessem falhas pedagógicas ocorridas na sala de aula e em contexto escolar, incluindo situações de assédio”.

Além do medo por possíveis represálias e pelo impacto que uma queixa por assédio poderá ter no mercado laboral, foi apontada pela presidente da associação de estudantes outro motivo que trava as denúncias.

Todos estes casos culminam num pedido de desculpas por parte do acusado, o que desmotiva as vítimas para avançarem com o processo de queixa formal.”

O pedido de desculpa foi, aliás, a única decisão conhecida até agora e confirmada pela direção da Faculdade de Direito, que resultou de uma queixa de um grupo de alunas, em 2020, contra o professor Guilherme W. d’Oliveira Martins. Neste contexto, referiu Catarina Preto, é complicado “o incentivo por parte da associação à realização de queixas”.

Direção pondera enviar denúncias para o Ministério Público

A comissão criada no âmbito do Conselho Pedagógico deu origem a um canal de denúncias que, entre os dias 14 e 25 de março, recebeu 50 queixas anónimas validadas. Por serem anónimas, tal como o Observador noticiou esta quarta-feira, a instituição não pode abrir processos disciplinares aos docentes em causa.

Ao Observador, Paula Vaz Freire, diretora desta faculdade, adiantou que “há um dever dos titulares de cargos públicos, em que quando existem indícios da prática de crime, devem denunciá-lo”. Por isso, a faculdade pondera enviar o relatório feito pela comissão do Conselho Pedagógico para o Ministério Público.