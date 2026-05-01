"Estava plenamente ciente de tudo". Corrupção com máscaras da pandemia deixa Sánchez e PSOE cercados

O caso Koldo chegou à fase de julgamento no início de abril. Perante o Supremo Tribunal (aquele que tem a capacidade para julgar um antigo ministro por crimes praticados durante o mandato), foram ouvidas mais de 70 testemunhas e perto de 20 peritos — mas a grande expectativa estava no que aconteceria nos últimos dias, quando finalmente fossem ouvidos os três protagonistas da história.

Koldo García, José Luis Ábalos e Víctor de Aldama chegaram ao tribunal acusados de uma série de crimes (suborno, tráfico de influências, desvio de dinheiro público, integração em organização criminosa, uso e aproveitamento de informação privilegiada, falsificação e prevaricação), mas em situações bastante diferentes: o ex-ministro e o seu ex-assessor continuam em prisão preventiva e enfrentam penas em torno dos 20 anos de prisão; já o empresário, por ter colaborado com as autoridades, encontra-se em liberdade e enfrenta a possibilidade de uma pena menor, de até sete anos.

A estratégia de Aldama, que passou por incriminar Ábalos e García, gerou forte tensão entre as defesas (os três arguidos, apesar de sentados no mesmo banco, tiveram de ser separados por um agente da polícia) e aumentou a expectativa sobre o que poderia acontecer na quarta-feira, quando Aldama se sentou no banco dos réus para depor.

Uma mochila com 250 mil euros

O empresário que denunciou o esquema para fugir a uma pena mais pesada falou durante oito horas e adensou ainda mais a controvérsia, envolvendo diretamente Pedro Sánchez no esquema e garantindo que uma grande parte do dinheiro que chegou ilicitamente ao ministro e ao assessor tinha como objetivo financiar o PSOE.

“Se existe uma hierarquia, e eu obviamente faço parte do grupo organizado, o presidente [do governo] está no topo; o sr. Ábalos na base; o sr. Koldo García na base; e eu na base”, disse o empresário no arranque do seu longo depoimento, no qual confirmou que agilizou o pagamento de múltiplos subornos ao ex-ministro e ao ex-assessor com origem em empresários.

Aldama confirmou que conheceu Sánchez em 2019, num comício onde esteve a convite de Ábalos e García. Quando se cumprimentaram, Sánchez terá dito a Aldama: “Muito obrigado, sei de tudo o que está a fazer.” A revelação desta interação causou espanto no tribunal. Aldama já conhecia o ministro e o assessor desde o ano anterior e, garante, foi por eles arrastado para uma “roleta russa” de comissões e subornos. Só entre 2019 e 2022 terá feito chegar ao governante quase 4 milhões de euros.

Ao tribunal, Aldama disse que foi Koldo García quem lhe pediu que servisse de intermediário, fazendo chegar ao ministério a “comissão” que os empresários estavam dispostos a pagar em troca da adjudicação de um contrato. “Entendo que não é uma relação típica”, admitiu o empresário em tribunal, citado pelo El País. “Não me sinto totalmente à vontade, mas também não me sinto desconfortável. Sou um empresário e coloquei todos os meus contactos à disposição.”

Esta intermediação seguia sempre o mesmo esquema, revelou Aldama. As empresas de construção deviam escolher os concursos em que queriam participar. “Deviam escolher três projetos. Para um apresentavam uma proposta anormalmente baixa; para outro, uma proposta abaixo do valor estabelecido; e para o terceiro uma proposta acima, para que ganhassem a licitação“, explicou o empresário.

A contrapartida era entregue em dinheiro no ministério ou na casa do ministro, muitas vezes pelo próprio Aldama — que chegou a levar uma mochila com 250 mil euros em notas para o ministério.