O choque frontal entre Augusto Santos Silva e André Ventura está a deixar a bancada social-democrata incomodada. No PSD vai-se comentado que o Presidente da Assembleia da República está a correr em pista própria e a procurar diabolizar artificialmente o Chega para insuflar as suas hipotéticas pretensões presidenciais. Colateralmente, é Ventura quem cresce e o PSD quem fica mais fragilizado.

O próximo capítulo da novela é audiência agendada para esta sexta-feira entre André Ventura e Marcelo Rebelo de Sousa. “A postura de Santos Silva já ultrapassou a estratégia do PS para lidar com o Chega e já tem uma segunda intenção“, condena em declarações ao Observador um dos deputados sociais-democratas mais experientes do Parlamento, referindo-se à possível corrida do socialista ao Palácio de Belém, em 2026 — ideia que Santos Silva não só não recusou, como o chegou a admitir como hipótese teórica durante uma entrevista realizada no dia em que o Chega abandonou o Parlamento.

