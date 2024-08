Como a Ucrânia manteve em segredo a ofensiva na Rússia

“Syrsky não é bom nos jogos políticos. Aquilo em que ele é bom é na guerra”, comentou com a revista uma fonte próxima do homem que está no cargo há apenas cinco meses. De acordo com a publicação, tudo foi mantido no maior segredo: Syrsky era o único a comunicar diretamente com o Presidente Volodymyr Zelensky sobre o tema, as informações foram recolhidas pelos serviços secretos militares e não pelos civis e foi decidido que os norte-americanos não deveriam ser previamente informados, por receio de que Washington tentasse travar a ofensiva.

Esta narrativa foi confirmada pelo próprio Presidente ucraniano, mas apenas dias depois de os soldados ucranianos já estarem em território russo e terem conquistado as primeiras povoações. Kiev demorou a reconhecer que tinha invadido território russo e, explicou Zelensky, fê-lo em segredo, sem informar os aliados. “Eles diriam que era irrealista”, justificou. Depois de ter provado que era possível, Kiev assumiu que o ocidente não se iria opor a uma ocupação de território russo.

Segredo total ou “notificação” de última hora? Ninguém sabe ao certo o nível de informação prévia dos aliados de Kiev

Moscovo plantou a semente de que poderia não ser exatamente assim. O conselheiro e amigo de longa data de Vladimir Putin, Nikolai Patrushev, afirmou no final da primeira semana da ofensiva que esta tinha sido “planeada com o envolvimento da NATO e dos serviços secretos ocidentais”. “Os EUA dizem uma coisa e fazem outra, consistentemente. Sem a sua participação e apoio direto, Kiev não teria ousado entrar em território russo.”

Poucos dias depois, o mesmo era publicado como notícia oficial no Izvestia, um dos jornais russos mais próximos do Kremlin, com fontes dos serviços de informações russos a garantirem taxativamente que a ofensiva terá contado com “a participação das secretas de EUA, Reino Unido e Polónia”.

Washington garantia que não. De tal forma que a primeira reação até pareceu ser de alguma confusão e descoordenação. “Vamos abordar o exército ucraniano para perceber melhor quais são os seus objetivos”, limitou-se a dizer a porta-voz da Casa Branca Karine Jean-Pierre. Nos dias seguintes, os governos coordenaram-se, com o Presidente Joe Biden a garantir que o contacto com Kiev estava a ser mantido “a cada quatro ou cinco horas ao longo dos últimos seis a oito dias”. E Biden foi mais longe, dando aparente respaldo às ações dos ucranianos: a ofensiva, decretou, “está a criar um dilema para Putin”.

Tal como na Rússia, não demorou a que outra versão aparecesse rapidamente nos jornais, com a Bloomberg a citar um responsável “ocidental” que garantia não haver qualquer coordenação prévia e que Kiev não partilhou detalhes sobre a ofensiva com os norte-americanos até esta estar “totalmente em movimento”.