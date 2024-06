Costa desenhou o seu programa mas evitou pressão sobre Conselho Europeu: "Deixem-nos trabalhar"

O alargamento “mais desafiador” e a mesa de jantar da UE

Ainda assim, na iniciativa promovida pela embaixada belga e pelo Instituto de Conhecimento da Abreu Advogados, Costa traçou uma espécie de programa e de visão para a Europa, sempre assente numa lista de desafios a que será preciso responder nos próximos anos — e dos equilíbrios, sejam orçamentais ou de coesão social, que será preciso fazer para que essas respostas sejam satisfatórias.

Desde logo, o antigo primeiro-ministro destacou o grande desafio do alargamento da União Europeia, que classificou mesmo como o “mais exigente e desafiador” que a UE já fez, tendo em conta as expectativas que criou aos países que querem entrar. Depois de, enquanto primeiro-ministro, ter levantado algumas reservas sobre a capacidade da UE de assumir esse compromisso — embora acabando por assegurar que seria favorável ao alargamento –, e de essa posição já ter sido usada como argumento por quem tem dúvidas sobre a sua candidatura ao Conselho Europeu, Costa explicou a sua posição, lembrando o “preço pago” por “frustrar expectativas” no passado (costuma lembrar o exemplo da Turquia) e defendendo que a Europa não tem a “menor legitimidade” para voltar a frustrar expectativas nomeadamente à Ucrânia.

“Sejamos realistas, é preciso uma reforma” institucional e orçamental, insistiu. “Isto não é uma razão para adiar o alargamento, mas para não adiar o trabalho de casa”, alertou, frisando que quando se convida alguém para jantar é preciso ter uma mesa, cadeiras e, já agora, comida — avisos que seguem a mesma linha dos que já ia fazendo enquanto chefe de Governo.

Costa defende mais recursos próprios e vê causas para “fragmentação” da política

E esse alargamento será uma das razões para a urgência de colocar em cima da mesa outro desafio, prosseguiu Costa: o do aumento do Orçamento da União Europeia. Por causa desse alargamento, mas também da necessidade de apostar na capacidade de Defesa da União Europeia, de reduzir a distância para os EUA ou a China no que toca a inovação e competitividade empresarial e de “multiplicar amizades” no mercado global, Costa foi claro: é preciso que haja “um Orçamento à medida das nossas ambições” — “como não vamos poder poupar nas ambições vamos ter de gerir bem o Orçamento”, avisou.

As novas regras orçamentais darão ainda melhores condições para cada país gerir a sua situação orçamental, insistiu. Mas no final do dia, será mesmo preciso ter “mais recursos próprios — é desagradável dizê-lo, mas muito mais não ter a consciência de que assim vai ser”, avisou — para isso haverá um “painel muito amplo de soluções” a adotar (nestas eleições, o PS defendeu a taxação das grandes plataformas digitais para criar mais recursos da UE).

Tudo isto servirá também para manter a Europa como “grande espaço de prosperidade económica”, aproveitando desafios como a “dupla transição” — nas vertentes climática e digital” — para “dar o salto”, fazer com que a economia europeia “ganhe escala” e criar empresas que sejam verdadeiros “campeões europeus”.

Mais uma vez, neste tópico, reconheceu Costa, é preciso chegar a um equilíbrio: se as condições económicas da UE são uma preocupação, a forma como os direitos sociais são garantidos também, para que “ninguém fique para trás” nem se vire contra as transições que é preciso assegurar. “Há mais pessoas preocupadas com o fim do mês do que com o fim do mundo”, lembrou. “Campeões europeus não pode significar sacrificar a coesão. Se perdermos o apoio social perdemos esse desafio”.

A questão da coesão social também foi abordada quanto o ex primeiro-ministro português foi desafiado a comentar a “fragmentação” política na Europa, uma “consequência” de um “cocktail” de causas que resumiu assim: há um “mal estar geral”, com as novas gerações a sentirem que não vão ter um melhor futuro do que os anteriores, pela primeira vez; os últimos anos a trazerem sucessivas crises “muito angustiantes para as pessoas”; o efeito “assimétrico” da globalização, aumentando as desigualdades nos países desenvolvidos. Tudo junto, criou-se uma “fragmentação progressiva dos partidos do centro”.

Mas aqui o autoproclamado (desta vez) otimista Costa optou por olhar para os resultados das eleições europeias numa nota positiva, registando que o centro continua a ter uma “maioria sólida”. E fez o mesmo exercício quanto ao órgão para o qual se candidata agora. “Se olharmos para a mesa do Conselho temos a mesma perspetiva. Dentro do Conselho, os que não fazem parte desta maioria tendem para o consenso”. Por isso, recusou “dramatizar excessivamente as circunstâncias”, dizendo que o povo em regra é “sábio na gestão”. Entretanto, Costa esperará que a decisão do Conselho Europeu também seja bem gerida e leve a “boas decisões” — por agora, e numa altura em que a decisão está prestes a ser tomada, não há mais comentários sobre o seu futuro político.