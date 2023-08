E ao segundo dia de visita a Kiev, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a surpreender: o Presidente começou o dia a fazer um discurso em ucraniano e acabou por defender de forma entusiástica, entre outras coisas, a adesão da Ucrânia à União Europeia e à NATO. Mais: fez questão de garantir que Portugal não faz “jogo duplo” nesta matéria e que “quer mesmo” a Ucrânia nas instituições europeias. Uma declaração que parece bem mais taxativa em comparação com as posições sempre cautelosas que o Governo, e o primeiro-ministro em particular, têm assumido nestes dossiês.

Se o Presidente disse em tempos que o primeiro-ministro era tão otimista que chegava a ser “irritante”, desta vez o ânimo foi trazido pelo chefe de Estado, que ao contrário de Costa falou sem grandes reservas sobre a integração futura da Ucrânia, particularmente no quadro da tão antecipada adesão à UE. “Quando o Presidente da República portuguesa diz que Portugal quer que a Ucrânia venha a integrar a União Europeia, essa é uma palavra que não precisa de garantia adicional”, atirou aos jornalistas, ao lado de Volodymyr Zelensky.

A aparente diferença nas declarações poderá ser uma questão de forma — ou de entusiasmo do momento, admite-se no Governo. Ao Observador, fontes do Executivo recordam que, sendo esta uma questão delicada — e, como Marcelo frisou depois, sendo a política externa portuguesa “uma só” — é “evidentemente articulada” entre Executivo e Presidência.

