Como assinalava há pouco tempo o site Pass Blue, não há-de ser fácil ser o “saco de pancada” do mundo inteiro — mas Sergey Lavrov, que durante uma década, a partir do edifício sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, até teve como missão primordial zelar pela “manutenção da paz e segurança internacionais”, não se tem mostrado descontente com a nova missão.

Depois de num primeiro momento ter aparentemente sido das vozes do Kremlin mais cautelosas e anti-guerra — entrou já para a História a forma enfiada como, na reunião do Conselho de Segurança Russo, uma semana antes da invasão da Ucrânia, disse a Vladimir Putin que ainda havia “possibilidades” na via diplomática e sugeriu que “continuassem a tentar” —, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo assumiu-se como o principal defensor da “operação militar especial” na Ucrânia.

