“Porque é que anda a brincar? Onde estão os contratos?” Não é comum ver o Presidente russo enervado, uma vez que Vladimir Putin raramente mostra emoções em público. Foi por isso surpreendente que tivesse perdido as estribeiras com Denis Manturov, vice-primeiro-ministro e ministro do Comércio e da Indústria — a videoconferência foi gravada e divulgada recentemente pelos meios de comunicação russos. “Então? Quando é que isto fica fechado? Não estou a ver contratos nenhuns”, insistiu o chefe de Estado russo, que sugeriu “terminar a reunião” no imediato.

O momento, lido como uma demonstração de força, poderá até ter sido previamente ensaiado e não ocorrido de forma espontânea. É isso que considera o professor de Relações Internacionais na Universidade Autónoma de Lisboa e diretor do OBSERVAR, Luís Tomé: “Não me parece muito relevante, faz parte da coreografia”. O especialista também realça que este episódio está integrado numa “estratégia” de Vladimir Putin para “responsabilizar membros do governo pelas falhas seja em que aspeto for”.

Já Liliana Reis, diretora do curso de Relações Internacionais da Universidade Lusófona, afirma, em declarações ao Observador, que o momento captado “vem na sequência” de, “desde o final do verão, [haver] alguma contestação interna à liderança de Vladimir Putin” — e isso ser uma maneira de se afirmar perante outros membros do Kremlin.

A docente universitária salienta que esta contestação ao poder do Presidente russo está “sobretudo dentro do Kremlin” e tem como origem “o insucesso militar” no conflito da Ucrânia. Além disso, Liliana Reis destaca que as críticas a Vladimir Putin não se ficam apenas pelos corredores da presidência russa, visto que a sociedade já mostrou igualmente alguns sinais de insatisfação, principalmente após o anúncio da mobilização parcial em setembro.

