A invasão russa à Ucrânia tem apresentado alguns volte-faces que o Kremlin inicialmente não esperaria. Um deles consiste na tentativa de assassinato do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que nunca foi avante. Vladimir Putin está furioso com alguns insucessos e recentemente colocou em prisão domiciliária dois agentes dos serviços secretos russos (FSB) — a antiga KPGB — Sergey Beseda e o seu auxiliar, Anatolij Bolyukh.

De acordo com o Corriere della Sera, que cita um especialista em assuntos militares — Andrei Soldatov —, os dois agentes tinham como objetivo prestar informações sobre a situação interna da Ucrânia. Em vez disso, concederam informações falsas e terão roubado o dinheiro destinado a recrutar agentes e a organizar operações subversivas.

Foi apenas quando a invasão começou, a 24 de fevereiro, que Vladimir Putin terá percebido que lhe tinham sido fornecidas informações falsas pelos dois agentes. O Presidente russo acreditava que o seu objetivo seria concretizado em poucos dias: a Ucrânia seria tomada em poucos dias e as forças armadas de Kiev não conseguiriam reagir à ofensiva. Mas não foi isso que aconteceu — e a realidade acabou por ser diferente.

Putin appears to be truly unhappy with the FSB in Ukraine: he attacked the 5 Service SOiMS (FSB's foreign Intelligence branch). Sergei Beseda, head of the Service, and his deputy Bolukh, head of the DOI, placed under house arrest, according to my sources inside.

— Andrei Soldatov (@AndreiSoldatov) March 11, 2022