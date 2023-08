No final de julho, a poucos dias do arranque da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, anunciou que o Papa Francisco iria falar em espanhol nas várias intervenções que estavam programadas para a viagem de cinco dias a Portugal. Além de ter obrigado rádios e televisões a repensarem o modo como iriam transmitir os discursos e homilias do Papa em solo português, o anúncio trouxe também outra certeza: o Papa Francisco queria estar à vontade para improvisar. É sabido que o domínio de línguas do Papa é relativamente limitado e que só em italiano ou espanhol se sentiria à vontade para ter um discurso mais natural perante os muitos jovens de todo o mundo esperados na JMJ; falar em português obrigaria o Papa a restringir-se estritamente aos discursos escritos.

Ainda assim, nada faria prever que Francisco improvisaria tanto, ignorando sistematicamente os papéis que trazia com os seus discursos e reduzindo consideravelmente o tempo usado: algumas intervenções duraram pouco mais de cinco minutos. Gerando o caos em redações, salas de imprensa, estúdios de rádio e cabinas de tradução, o Papa Francisco preferiu uma catequese simples e breve, marcada pelo diálogo com a multidão de jovens, aos textos mais densos que trazia preparados. Também aqui, o porta-voz do Vaticano já tinha anunciado que o Papa Francisco pretendia, em Portugal, fazer uma “grande catequese”, na qual haveria uma atenção especial aos “medos e sonhos” dos jovens e ao modo como as novas gerações são vítimas de todo o tipo de exploração — incluindo no mundo digital.

No final, é justamente como uma “grande catequese” que se pode sintetizar a passagem de Francisco por Portugal para a JMJ. Nas nove intervenções principais, o Papa Francisco apresentou, na prática, um projeto de Igreja para o futuro. Falou aos jovens para lhes pedir que não tenham medo de dar testemunho de fé e que não desistam de caminhar, mesmo perante as quedas que vão inevitavelmente sofrer pelo caminho, e pediu-lhes que não julguem ninguém pelas quedas. E falou para dentro, para pedir a todos os católicos que evitem a tentação de olhar para a Igreja a que pertencem como uma instituição composta por gente perfeita, que exclui quem considera imperfeito: pelo contrário, a Igreja tem lugar para “todos, todos, todos”, a expressão que se tornou num slogan desta JMJ, repetida dezenas de vezes pelo Papa e por milhares de jovens, e que poderá muito bem tornar-se num dos slogans principais do pontificado de Francisco.

