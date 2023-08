Foi a bordo de um avião português, um Airbus A321Neo da TAP com três pilotos e oito assistentes de bordo que o Papa Francisco regressou este domingo a Roma, depois de ter passado cinco dias em Portugal para a sua quarta Jornada Mundial da Juventude, marcada por um conjunto de intervenções fortes, quase todas feitas de improviso, e sintetizada numa ideia: a de que a Igreja tem lugar para todos, sem exceção. “Todos, todos, todos.”

Durante a viagem de pouco mais de duas horas — estavam previstas três horas de voo, mas a aeronave partiu do aeroporto de Lisboa às 18h20 e aterrou em Roma pelas 21h40 locais, 20h40 em Lisboa —, o Papa Francisco deslocou-se à zona traseira do avião para responder às perguntas dos jornalistas e deixou uma avaliação positiva da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) portuguesa: foi a “mais bem organizada” que alguma vez viu. Mas também falou sobre a crise dos abusos sexuais de menores vivida pela Igreja Católica em Portugal no último ano, para elogiar o trabalho dos bispos portugueses na “seriedade” com que, diz o Papa, estão a tratar os casos, e para garantir que está ao corrente dos desenvolvimentos do assunto em Portugal.

O voo tinha descolado havia cerca de meia hora do aeroporto de Lisboa quando, a meio da aeronave, os responsáveis de comunicação da Santa Sé ligaram os microfones, chamaram para a dianteira os jornalistas encarregados de representar os seus grupos linguísticos na conferência de imprensa — além do português, havia um grupo francês, um alemão e outro inglês — e anunciaram que, dentro de minutos, o Papa Francisco chegaria.

