Dos 8 aos 85 euros, encontrámos tasers, soqueiras e facas à venda online. Sites assumem que controlo não é eficaz

“Os compradores, logo que detetem um produto ilegal, devem denunciar. A própria plataforma tem que ter um local para qualquer consumidor denunciar e a plataforma retirar, sob pena de [se não o fizer] ter que responder perante as autoridades”. Luís Pisco assume que, se o caso da Marinha Grande tivesse provocado alguma vítima, a Vinted, além do comprador, poderia ser responsabilizada legalmente.

Desde que entrou em vigor o novo regulamento, as plataformas são obrigadas a identificar os vendedores que vendem produtos ilegais, ou apenas contrafeitos. “Normalmente, quem vende uma arma não se vai identificar por nome próprio ou fotografia, nem diz onde vive. A plataforma deve fazer uma triagem”. O prazo dado pela Comissão Europeia para que as empresas se adaptem às novas regras já terminou, explica o perito, que identifica na atualização da programação dos sites a novas definições (que contemplem as recentes exigências) a maior dificuldade das plataformas.

Em Portugal, as anomalias identificadas pelos compradores podem ser denunciadas à ANACOM, designada pelo Estado como autoridade competente e responsável pela supervisão e execução dos Serviços Digitais. No último ano, a Autoridade Nacional de Comunicações recebeu 65 reclamações sobre serviços digitais contra os prestadores de serviços intermediários. Dessas, 45% dizem respeito a “conteúdos considerados ilegais pelos destinatários dos serviços”. Entre as entidades visadas pelas reclamações, destaca-se a Temu, outra plataforma de venda de produtos.

Recentemente, tanto a Temu como a Shein estiveram debaixo de olho das autoridades europeias. Em 2024, a Comissão Europeia (CE) abriu uma investigação formal à plataforma de comércio eletrónico chinesa Temu por possíveis violações da Lei dos Serviços Digitais relacionadas com a venda de produtos ilegais, com a “conceção potencialmente viciante” da sua loja e com os “sistemas utilizados para recomendar compras aos utilizadores”. Menos de um ano depois, chegou a primeira conclusão: “A Comissão considerou, a título preliminar, que a Temu violou a obrigação prevista no Regulamento dos Serviços Digitais (RSD) de avaliar adequadamente os riscos de divulgação de produtos ilegais no seu mercado. Os dados disponíveis mostram que existe um elevado risco de os consumidores da UE se depararem com produtos ilegais na plataforma”.

Em sete anos, só a GNR já apreendeu dezenas de tasers

O fenómeno da compra de armas através de plataformas de venda online de produtos não é novidade para as forças de seguranças. Apesar disso, a GNR destaca que “embora a GNR tenha identificado casos em que estas armas foram obtidas através de plataformas digitais de comércio (nacionais e internacionais)”, nem todas as apreensões “tiveram origem em compras online” — que acontecem maioritariamente na dark web.

Ainda assim, o Observador sabe que as autoridades portuguesas já identificaram pontos de venda online em plataformas de acesso tão simples como o Marketplace do Facebook, uma funcionalidade da rede social da Meta que permite o comércio de artigos.

A GNR detalha que, nos últimos sete anos, foram registadas 55 apreensões de tasers, duas delas a jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 18 (a PSP não disponibilizou em tempo útil os dados solicitados pelo Observador). No mesmo período, destacam ainda uma “apreensão de armas no decorrer de uma fiscalização” a empresas de transporte, na qual foram apreendidos dois tasers e um aerossol de defesa. Nesse caso, justificam, por estar o equipamento ainda em trânsito, não foi possível apurar a idade do comprador nem como foi feita a aquisição das armas.

Até ao momento já foram apreendidos 6 tasers este ano (cada um em seis distritos diferentes: Aveiro, Braga, Castelo Branco, Faro, Viana do Castelo e Porto). No total, em 2024 foram apreendidos 14, o ano com mais apreensões destas armas nos últimos anos.

Fonte militar acrescenta a preocupação com a sensibilização como uma das ferramentas para combater este fenómeno, lembrando o simples exemplo de jovens que, em viagens de finalistas no estrangeiro, compram objetos que nesses países são legais, mas que quando regressam a Portugal incorrem num crime porque esse artigo em território nacional não é legal.

A expansão do mercado, auxiliado pela globalização e pelo fácil acesso a plataformas de compra, obriga as forças de segurança a adaptar a sua atuação, que agora se centra muito “na monitorização destas plataformas” e com a ainda maior preocupação de perceber qual a origem das armas que são apreendidas. “A GNR está a monitorizar de forma permanente este fenómeno, em coordenação com entidades nacionais e internacionais, desenvolvendo ações de fiscalização e sensibilização da comunidade escolar e juvenil para os riscos associados à posse e utilização de armas proibidas. A fiscalização do regime de bens em circulação é complementar e fundamental para mitigar o fenómeno, uma vez que muitas destas armas ou seus componentes podem entrar no país através de transportadoras ou circuitos logísticos. Esta vertente preventiva permite identificar mercadorias não declaradas, ocultadas em cargas comerciais ou expedidas de forma irregular, mitigando assim o risco da sua disseminação”, acrescenta fonte militar ouvida pelo Observador.

Em Portugal, a PSP tem o poder de regular e conceder as autorizações aos cidadãos que pretendam ter licença de porte de arma. Para obtê-la, é obrigatório cumprir uma série de requisitos e apresentar vários documentos. Juntamente com a GNR, exerce também funções na fiscalização do uso destes equipamentos.

Para a licença de classe E — atribuída à maioria dos tasers —, é obrigatório um “certificado médico, com incidência física e psíquica, de como está apto à detenção, uso e porte de arma, bem como se está na posse das faculdades psíquicas, sem historial clínico que deixe suspeitar poder vir a atentar contra a sua integridade física ou de terceiros”, descreve a PSP.

Em 2024, como avançou o Observador em abril deste ano, os pedidos de licença para usar gás-pimenta e tasers quase duplicaram: estão em vigor 731 licenças. Entre 2023 e 2024, o número de atribuições aumentou de 121 para 207. Nos últimos dez anos foram emitidas 1.216 licenças (que têm validade de cinco anos).

“Este tipo de armas deve ser adquirido em armeiros. Fora disso, é aquisição irregular e, a sê-lo, todo o resto é ilegal”, explicou, na altura, o intendente Paulo Costa, da PSP. A importação, aquisição e posse destas armas sem a devida autorização é ilegal e pode acarretar responsabilidade penal.