Braços ou chapéus para galinhas, capachinhos para gatos ou boias para hamsters. De repente, os utilizadores das redes sociais passaram a conviver com uma catadupa de peculiares anúncios da Temu, uma plataforma de compras onde é possível encontrar quase tudo por preços, por vezes, irrisórios.

Lê-se ‘ti-mu’, segundo explica a empresa, e, além de coisas para animais, oferece uma multiplicidade de produtos eletrónica, decoração, roupa e acessórios. A fórmula do anúncio é praticamente sempre a mesma: a imagem do artigo é acompanhada de um preço reduzido, ora com uma contagem decrescente a indicar que é uma promoção que termina em breve, ora com a indicação da percentagem do desconto.

Além do elevado número de anúncios, é também a peculiaridade do sortido de produtos que tem dado nas vistas. Inclusive, entre humoristas. Pedro Teixeira da Mota, que assina o videocast watch.tm, começou por explorar os produtos bizarros num episódio com André Pinheiro. Noutro episódio, os youtubers mostraram os visuais que criaram com as roupas e acessórios que encomendaram na Temu – calças decoradas com um efeito chantilly, um colar com uma colher, meias com dedos e chinelos com bolhas.

