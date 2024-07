Drogas, álcool e sexo. A "zombieland" de Frankfurt, onde Portugal vai jogar nos oitavos-de-final

Frankfurt é considerada a capital financeira da Europa. É casa do Banco Central Europeu, do Banco Federal da Alemanha e ainda recebe as sedes do Deutsche Bank, do Commerzbank e do DZ Bank, alguns dos maiores bancos alemães. É a cidade mais cara do país e estação obrigatória no setor dos transportes: tem um dos aeroportos mais movimentados do mundo e uma das maiores estações ferroviárias da Europa. Tudo isto faria esperar uma cidade europeia futurista, de vanguarda, de fato e gravata e pasta na mão. Mas baixem-se as expectativas, pois não é para aí que vai o nosso comboio. O nosso, dos portugueses.

A seleção nacional joga em Frankfurt esta segunda-feira e ainda que o estádio seja numa zona bastante isolada da cidade — a seis quilómetros do centro —, é certo que muitos adeptos portugueses chegarão através de comboio. O bairro de Bahnhofsviertel — traduzindo à letra, o “quarteirão da estação de comboios” — vai ser o primeiro cartão de visita da cidade e pode chocar quem estiver à espera de uma zona engravatada a condizer com o BCE. O problema não é de hoje: desde o início da década de 90 que algumas ruas do bairro são apelidadas de “Red Light District”, em referência à conhecida zona de prostituição de Amesterdão, nos Países Baixos. A isso juntou-se o consumo de drogas nos anos 2000, que se agravou durante e depois da pandemia. Yusuf, nome fictício de um funcionário de um hotel que fica numa das ruas mais perigosas e que não quis ser identificado, conta as mudanças: “Estou cá há 25 anos e isto nunca esteve pior. Antigamente era heroína, agora é mais crack. As pessoas sem-abrigo não foram bem acompanhadas durante a Covid e isto rebentou. Parecem loucos nas ruas”.