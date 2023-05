Ana Lua Caiano vivia desfasada do tempo. O relógio, implacável, ditava-lhe que já era tarde para chegar a ontem, a cabeça fugia-lhe para onde o corpo não estava — e o corpo, não sabendo entrar nesta dança, tentava, em vão, acompanhar a corrida. Talvez as coisas tenham mudado um pouco no momento em que começou a escrever e a compor o seu projeto em nome próprio. Ao deixar as suas letras pregadas na folha em branco, os ritmos e as melodias flutuando numa linguagem híbrida, Ana fez-se presente, cantando as inquietações do agora.

A Garota Não, no final do ano passado, já nos tinha chamado a atenção para esta intérprete e compositora de 23 anos, que além do mais é designer. A seu ver, ela era uma daquelas miúdas da nova geração que chegam ao mundo armadas com ferramentas e conhecimento. Um nome a seguir, portanto. E Ana Lua Caiano aqui está, ganhando justamente o seu espaço. Ao seu primeiro EP, Cheguei Tarde a Ontem (2022), junta-se esta sexta-feira, 5 de maio, um novo – Se Dançar é Só Depois – e a promessa de um LP para o final do ano.

“Nunca pensei que pudesse fazer mesmo isto”, diz-nos do seu estúdio, falando da carreira musical, amor paralelo de uma vida inteira que, de há um ano para cá, se tornou principal, muito por culpa da pandemia: “Compor sozinha tornou-se naquilo que me ajudou a lidar com a quarentena, que foi muito difícil. Percebi que isto era mesmo algo que eu gostava de fazer”.

