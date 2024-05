Francisco Paupério: "A UE pode receber muito mais imigrantes do que está a receber"

O cabeça de lista do Livre às Europeias diz que Portugal tem que se sentar com as ex-colónias para definir de que forma deve ser feita a reparação. Em entrevista à Rádio Observador, Francisco Paupério diz que a União Europeia pode “receber muito mais emigrantes” que o que recebe atualmente e que a prova disso foram os 6 milhões de ucranianos que recebeu logo no início do conflito.

Francisco Paupério diz que o Livre retirou a proposta que condenava o Hamas no Congresso para não ser “mal interpretado” e parecer que estava a privilegiar um dos lados. Sobre uma referência genérica de Rui Tavares à sua candidatura, o candidato do Livre desvaloriza o facto de a direção não ser enfática na defesa da sua candidatura: “Não sou eu que preciso de apoio, é a equipa que precisa de apoio.”

“Fluxo migratório na Europa vai aumentar”

No primeiro debate destas eleições europeias disse que se estima que até 2050 vai haver 200 milhões de refugiados climáticos e que vão sobretudo ter o objetivo de chegar aqui à União Europeia. No segundo, corrigiu-se e disse que os 200 milhões de refugiados climáticos não vêm para a Europa, vão andar em circulação, mas insistiu com esta frase: “Sabemos que vamos ter cada vez mais pessoas às nossas portas, temos o dever de acolher estas pessoas”. Na verdade, o estudo do Banco Mundial que fala desse número dos 200 milhões é apenas sobre refugiados climáticos que nem sequer saem dos seus próprios países. E esse relatório também não fala uma única vez de pessoas à porta da União Europeia, pois não?

Há dois relatórios que mencionei. Outro era do Observatório para as Migrações.

Mas referiu o do Banco Mundial, não foi?

Sim, sim. No debate referi esse. E depois, no segundo debate, corrigi porque não fui muito específico no primeiro debate. O que quis dizer é que vai aumentar a pressão do fluxo migratório na Europa, porque é um objetivo comum. E se olharmos para os sítios onde o clima vai intensificar, até para as questões da seca e segurança alimentar, isso acontece sobretudo na parte de Norte de África e Médio Oriente, e sabemos que essas pessoas vão ter como objetivo a chegada da Europa.

Mas não é isso que diz o relatório do Banco Mundial.

Sim, o relatório do Banco Mundial fala das migrações que acontecem até dentro dos países. E temos o caso cá em Portugal, do Alentejo e Algarve, em que também pode acontecer isso de, com fenómenos de seca, termos de nos mover das nossas casas, como acontece no Rio Grande do Sul.

No segundo debate disse que muitos desses refugiados climáticos serão portugueses, mas este estudo não fala de Portugal, não é? Nem sequer da UE. Só fala de outras regiões do mundo.

Sim, não é específico para Portugal, mas é um estudo global, mas a ciência já nos mostrou que…

Nem sequer é global, é só sobre regiões específicas. Portanto, não fala da União Europeia, não fala da Europa do Sul, não fala de Portugal.

Sim, mas não precisa falar de Portugal, nem precisa falar da UE.

É só porque citou. No debate disse: “Não é o Francisco que diz. É o relatório do Banco Mundial”. Bem, não é o relatório do Banco Mundial.

Fala nesses 200 milhões, o relatório do Banco Mundial.

Mas não tem nada a ver com a UE, nem com Portugal.

Não, mas o que quis dizer, e corrigi isso no segundo debate, foi a questão de aumentar o fluxo migratório e aumentar a pressão migratória também na União Europeia, porque tem consequências indiretas sobre isso.

Se eles não saem dos próprios países, qual é a consequência que tem para a União Europeia?

Não, mas colocam pressão nesses países e mesmo dentro dos países, quando mudamos de cidade, colocamos pressões noutras cidades e isso faz com que o movimento migratório também aumente. Ou seja, há aqui um fenómeno de feedback positivo que interfere também dentro dos próprios países.

Num dos debates disse: não é uma questão de se, é uma questão de quando. Mas, mais uma vez, o autor desse estudo diz expressamente que é uma questão de se, porque no estudo escreve-se, na introdução, que “é importante notar que esta projeção não está escrita em pedra. Se os países agirem, este número pode ser reduzido em até 80%”. Portanto, aqueles 200 milhões podem nunca existir.

Claro, se cumprimos com as metas climáticas, sabemos que reduzimos também o fluxo migratório. E por isso é que falamos também tanto nas alterações climáticas e como as combater.

Portanto, é uma questão de se, ao contrário do que disse no debate.

É uma questão de quando, se seguirmos as políticas atuais. E foi para isso que eu quis alertar. Se continuarmos com as políticas atuais, vamos provavelmente chegar a este número, ou até a um número superior. Há outro estudo que mostra que o número de refugiados climáticos também pode ser superior a 200 milhões.

Este estudo é de quem?

Penso que é também do Banco Mundial. E também há esse estudo que eu falei do Observatório para as Migrações.

Mas o problema, se estivermos a falar na Ásia, no Pacífico, no Norte de África, refugiados climáticos nessas zonas, não tem a ver com a Europa.

Sim, sim. Mas eu não disse que eram 200 milhões que vinham em direção à Europa. Não disse nada disso nos debates.

No primeiro debate disse.

Não, eu disse 200 milhões que vão colocar pressão sobre a Europa. Não disse que são 200 milhões que vinham para a Europa.

Disse, no primeiro debate, que “vão sobretudo ter o objetivo de chegar aqui à União Europeia”.

Muitos, não são os 200 milhões.

No segundo debate disse: “Sabemos que vamos ter cada vez mais pessoas às nossas portas, temos o dever de acolher estas pessoas”.

Exatamente. E mantenho essas afirmações.