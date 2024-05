Chega reutiliza cartazes das legislativas protagonizados por Ventura. Tânger Corrêa fora dos outdoors das europeias

Os restantes partidos com assento parlamentar na Assembleia da República têm ou ainda vão ter outdoors nas ruas com o rosto dos respetivos cabeças de lista. Já se avistam cartazes do PS com três candidatos do partido — Marta Temido, Ana Catarina Mendes e Francisco Assis. Sebastião Bugalho e João Cotrim de Figeuiredo figuram a solo nos cartazes da Aliança Democrática e IL, respetivamente.

O PAN terá um cartaz com os números um e dois a estas eleições, Pedro Fildalgo Marques e Tânia Mesquita. Também é expectável que nos cartazes do Livre, que segundo fonte do Livre ao Observador ainda estão a ser ultimados, figure não só Francisco Paupério, mas também a restante lista de candidatos do partido, nomeadamente Filipa Pinto, a número dois do partido às Europeias.