Marcelo Rebelo de Sousa assumiu sempre que é católico — e que a sua fé é uma das bússolas morais a que recorre no exercício das funções presidenciais. Em 2017, numa entrevista à Rádio Renascença a poucas semanas de receber o Papa Francisco em Portugal, o Presidente da República assumia que ia receber o líder da Igreja Católica “numa dupla pele”, participando nas celebrações não só como chefe de Estado, mas também como fiel católico.

Quando foi questionado sobre se a sua fé era “algo que se põe de lado” quando estão em causa as funções de Presidente, Marcelo foi perentório: “Isso nunca se põe de lado.” Mesmo admitindo que “o Presidente tem de ter a noção de que representa todos”, Marcelo reiterou que “nunca deixa de ser o que é”. Nos momentos em que se visse confrontado com a necessidade de tomar decisões potencialmente complexas do ponto de vista da moral católica — como acontece agora com a questão da eutanásia —, a solução de Marcelo seria o diálogo: “Ao formular a minha opinião, não é apenas a opinião do católico, é a opinião de alguém que olha para aquilo que especialistas com diferentes formações dizem acerca do problema em causa.”

Não é apenas a opinião do católico, mas é também a opinião do católico — faceta que Marcelo Rebelo de Sousa recusa pôr de lado no exercício das funções presidenciais e que, agora, poderá estar no centro de um dilema moral para o Presidente da República.

A lei que despenaliza a morte medicamente assistida em Portugal foi aprovada pela terceira vez pelo Parlamento há uma semana e deverá chegar nos próximos dias à mesa de trabalho de Marcelo Rebelo de Sousa, a quem caberá decidir os próximos passos — promulga, veta politicamente o diploma ou recorre ao Tribunal Constitucional, suscitando a fiscalização preventiva da sua constitucionalidade.

