“Trocar território pelo guarda-chuva da NATO?” A pergunta, colocada nos últimos dias por Mikhail Podolyak, um dos principais conselheiros do Presidente da Ucrânia, é retórica. E a resposta que deu de seguida, sem surpresa, resume-se a duas palavras: “É ridículo”. Foi desta forma que Kiev reagiu à sugestão do chefe de gabinete do secretário-geral da aliança transatlântica de que uma possível solução para o fim da guerra poderia passar pela cedência de territórios à Rússia como contrapartida para uma adesão da Ucrânia, um imbróglio que levou o oficial a corrigir as declarações, dizendo tratar-se de um “erro”, e a NATO a emitir várias declarações para garantir que a sua posição em nada se alterou e que continua a apoiar a integridade territorial da Ucrânia.

Só a Ucrânia pode tomar uma decisão sobre as negociações com Moscovo para acabar com a guerra, acabaria por sublinhar o próprio secretário-geral da NATO, mas isso não significa que nos bastidores não corram hipóteses como a que num período de 24 horas foi descartada como um erro. É o que pensa Joshua Shifrinson, professor associado na Universidade norte-americana de Maryland e que escreve sobre o alargamento da NATO à Ucrânia para o think tank Carnegie Endowment for International Peace. Ao Observador admite que a possibilidade até pode ser discutida, mas não de forma séria, e que muito menos possa trazer benefícios.

Numa postura diametralmente oposta, Jamie Shea, antigo oficial britânico da NATO, duvida de que tal proposta esteja sequer em debate. Destaca que o oficial que a avançou não o deveria ter feito e lembra que, desde o início da guerra, os membros da aliança mostraram apoio à integridade territorial da Ucrânia. Certo é que a discussão sobre a adesão do país em guerra está longe de terminar. Há ainda um longo caminho por fazer e quem duvide que chegue a concretizar-se.

