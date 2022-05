Governo e petrolíferas têm contas diferentes sobre a queda dos combustíveis. Quem tem razão?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Desconto de 20 cêntimos, descidas de 14 a 15 cêntimos por litro e preços finais a baixar menos do que isso. A medida política com maior impacto no combate ao aumento dos combustíveis — e parte importante da tentativa do Governo de controlar a inflação — gerou uma onda de dúvidas, suspeitas e trocas de argumentos entre os representantes do setor e responsáveis políticos, com vários reguladores à mistura.

Afinal, a descida do imposto petrolífero, que substitui os reembolsos do Autovoucher em maio, cumpriu os objetivos do Governo? E as expectativas dos consumidores? As petrolíferas estão a aproveitar o alívio fiscal para ganharem margem? E quem deve esclarecer todas estas dúvidas? Estas são algumas das 10 perguntas que o Observador procura responder.

Quanto baixou o imposto petrolífero em maio?

A descida do imposto sobre os produtos petrolíferos para o valor equivalente ao que teria uma redução do IVA de 23% para 13% foi a primeira medida legislativa deste Executivo aprovada a 22 de abril no Parlamento. Mas foi o anúncio feito por António Costa quase uma semana depois — no debate que marcou o início da discussão da proposta de Orçamento do Estado, que começou a causar confusão.