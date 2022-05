Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As anunciadas descidas de 14 cêntimos no gasóleo e 15 cêntimos na gasolina, na sequência da descida extraordinária do imposto petrolífero em maio, não chegaram, para já, ao preço final dos combustíveis.

Um dia depois da redução do imposto ter entrado em vigor, os preços médios calculados pela Direção-Geral da Energia e Geologia (DGEG), a partir dos dados reportados pelos postos de combustível no site dedicado ao preço dos combustíveis, indicam que houve uma redução no preço final de cerca de nove cêntimos por litro em cada combustível entre domingo e segunda-feira. Recuando a sábado, o preço final caiu 10 cêntimos por litro na gasolina e no gasóleo.

Os dados da DGEG surgem um dia depois de o Governo ter colocado a ASAE (Autoridade da Segurança Alimentar e Económica) a vigiar a evolução dos preços nas bombas e de o primeiro-ministro ter apelado aos consumidores para estarem atentos à fatura para verificar se o desconto que o Governo estimou era transferido para os preços finais.

A @AsaeGov vai estar atenta mas todos devemos olhar com atenção para a fatura, de modo a garantir que o desconto é mesmo aplicado. — António Costa (@antoniocostapm) May 2, 2022

O alerta de António Costa não é novo, mas parece dar força às desconfianças de que as empresas se estão a apropriar de reduções fiscais para ganhar mais margem, sem refletir no consumidor o benefício total da baixa do imposto que neste caso procura recriar o efeito de passar o IVA dos combustíveis de 23% para 13%. A ASAE, que se junta assim à ERSE (regulador da energia) e à ENSE (agência públicas para os combustíveis) na vigilância aos preços e margens do mercado de combustíveis, deverá divulgar um balanço desta ação nos próximos dias.

Em resposta ao Observador, o secretário-geral da APETRO (associação das empresas petrolíferas) acredita que na quarta-feira a dimensão das descidas será superior, isto porque, explica António Comprido, os preços médios da DGEG incorporam muitos postos que ainda não alteraram ou comunicaram as alterações de preço.

No comunicado difundido na sexta-feira, e cujos valores são reproduzidos na mensagem de António Costa, o Ministério das Finanças antecipava descidas de 14,2 cêntimos no gasóleo e de 15,5 cêntimos na gasolina, num cenário em que os combustíveis mantinham o mesmo preço esta semana.

A amostra de postos da associação indica uma variação para baixo do preço entre os 10 e os 15,5 cêntimos por litro, mas, ao contrário do que antecipou o Governo na sexta-feira, as contas da associação apontam para um aumento do preço antes de imposto. “A previsão do Governo não incorporava o aumento das cotações e a desvalorização do euro”, acrescenta.

Numa nota sobre o verdadeiro impacto da redução do ISP (imposto sobre os produtos petrolíferos), a associação refere que a descida é de 11,3 cêntimos na gasolina e de 10,8 cêntimos no gasóleo. Ou seja, as contas divulgadas pelo Governo deixaram de fora aumentos previstos no preço antes de impostos de 3,4 cêntimos por litro na gasolina e de 2,8 cêntimos no gasóleo.

Nesta nota, a APETRO não se pronuncia diretamente sobre os preços, já que se trata de um mercado liberalizado e concorrencial, mas “apresenta alguns dados que ajudarão a perceber as alterações em causa”. E avança: “Assim, nos quadros acima, mostramos a variação das cotações internacionais médias que servem de referência para os preços praticados e a redução de ISP, somando depois o efeito destes dois componentes do preço final, antes e depois de IVA. Lembramos ainda que há outros componentes, mas que por uma questão de simplificação e pelo seu menor peso, não incluímos nesta análise sintética”.