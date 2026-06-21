Governo evita escalar da crise política e tenta amarrar PS de novo à dança feita a três

Ainda é cedo para rasgar e provocar uma crise política. A tentativa de vitimização existe, está aí, mas não pode ser muito exagerada porque a consequência lógica seria dizer que não há condições para continuar. O Governo precisa de tempo, está obrigado a negociar e os ataques à oposição, existindo, não podem ser duros ao ponto de cortar todas as pontes. O Partido Socialista e (sobretudo) o Chega infligiram uma pesada derrota ao Governo, mas ninguém quer ainda gritar penálti. “Temos de ter paciência“, ouviu-se no 34.º Congresso do PSD, em Anadia. Ou noutra versão: “Não é tempo para amuos.” E vai ser preciso mesmo muita paciência (e algum engenho) para evitar que o Governo fique atolado no pântano da ingovernabilidade.

A família social-democrata estava pronta para encarar o Congresso de Anadia com uma reforma laboral no bolso e um alvo bem definido — o PS. Mas tudo mudou em 24 horas. E o guião complicou-se, tornando-se algo contraditório. Os pesos pesados do partido garantem que o Governo não está parado e que foi possível aprovar várias reformas — as mais importantes com o Chega. Ao mesmo tempo, diz-se que André Ventura, afinal, não é de confiança e que provou por a+b que não quer fazer parte da solução. Os mesmos pesos pesados do partido dizem que o PS está tomado pelo radicalismo sonso e que não conta (por vontade própria) para o totobola. Ao mesmo tempo, pede-se aos socialistas que continuem a viabilizar os instrumentos essenciais de governação.

O PS está tomado por falsos moderados (Hugo Soares), comporta-se de forma cínica (Sebastião Bugalho), sofre de um “radicalismo cândido” (Paulo Rangel), está tão dividido que não consegue ser parte da solução (Miguel Pinto Luz), é a maior força de bloqueio do país, praticamente idêntico ao PCP (António Leitão Amaro), põe-se de fora de todas as principais soluções (Castro Almeida). Sobre o Chega, estas mesmas figuras disseram tão mal ou pior: não é de confiança, mostrou não estar à altura de governar, é errático, pouco sério, desleal, está mais preocupado com a tática política e com os likes do que com governar. “PS e Chega, para além de empatados, são partidos interesseiros e nos quais não podemos confiar”, lamentou José Manuel Fernandes, ministro da Agricultura.