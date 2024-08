Haniyeh e Deif mortos. Nove meses depois, Israel conseguirá finalmente derrotar o Hamas?

Foi o mais duro golpe na liderança do Hamas. Esta quarta-feira de madrugada, o líder político do movimento terrorista Ismail Haniyeh foi morto na capital do Irão. Como quase sempre acontece com operações no exterior, Israel não reinvindicou o ataque mas é quase certo que o assassinato teve mão dos serviços secretos israelitas. Já esta quinta-feira, Telavive confirmou também a eliminação do líder militar do Hamas Mohammed Deif, morto num bombardeamento a Khan Younis, em meados de julho. Há pelo menos 20 anos que Telavive tenta ‘decapitar’ os líderes dos braços político e militar do Hamas, com sucesso limitado. Mas agora, com Haniyeh e com Mohammed Deif, mortos, terá o Hamas capacidade para continuar a resistir e prolongar a guerra na Faixa de Gaza?

As últimas 48 horas podem ter-se revelado determinantes para responder a essa pergunta. Na madrugada de quarta-feira, a residência em que se encontrava Ismail Haniyeh (o influente líder político do Hamas, exilado há anos no Qatar) foi alvo de um ataque em plena capital do Irão — inicialmente falava-se num míssil de longo alcance, havendo agora a informação de que se tratou de uma bomba detonada à distância. Nascido em 1963 no campo de refugiados de Shati, na Faixa de Gaza, Haniyeh era considerado um moderado no seio do movimento islamista, embora tenha defendido, em 2012, que a resistência do povo palestiniano deveria continuar por todas as formas possíveis: “popular, política, diplomática e militarmente”, lembra a Reuters.

Foi um dos principais impulsionadores da transformação do movimento militar em partido político, percebendo desde cedo a necessidade de legitimação do Hamas pelo voto popular. Em 2004, foi escolhido para integrar a liderança secreta do grupo e em 2006, um ano depois de os militares israelitas se terem retirado da Faixa de Gaza (depois de uma ocupação que durou 38 anos), tornou-se primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana, embora tenha ocupado o cargo durante pouco tempo. Divergências entre a Fatah, o histórico movimento de libertação da Palestina, e o Hamas ditaram o afastamento de Haniyeh — que voltaria ao ativo apenas em 2017, para assumir a liderança política do grupo, assegurada no exílio, desde 2004, por Khaled Meshal.

Israel tenta, há duas décadas, eliminar os líderes do Hamas

Foi nessa condição, de líder máximo do movimento, que se desdobrou em contactos diplomáticos nos últimos anos, nomeadamente junto da Turquia e do Irão (dois aliados do movimento e arqui-inimigos de Israel), com o objetivo de angariar financiamento e armamento para a resistência palestiniana.

O assassinato de Haniyeh foi apenas o último dos muitos levados a cabo por Israel este século. Em 20o2, um ataque aéreo israelita ao bairro de Al-Daraj, a leste da cidade de Gaza, matou 18 pessoas, entre elas então fundador das Brigadas Al-Qassam, as milícias armadas do Hamas, Salah Shehade, recorda o portal de notícias turco Anews. Em março de 2004, um outro ataque à cidade de Gaza matou Ahmad Yasin, fundador do Hamas e figura de destaque da Primeira Intifada palestiniana.

Numa fase em que o Hamas se encontrava sob fogo intenso das tropas israelitas, o sucessor de Yasin foi morto pouco depois. Em abril de 2004, o médico Abdel Aziz Al-Rantisi perdeu a vida num ataque aéreo. Até ao ano passado, destacam-se outras duas mortes de figuras importantes do grupo: a do líder militar das Brigadas Al-Qassam, Ahmad al-Jabari, em 2012, e a do líder político e militar Nizar Rayyan, em 2009.

Agora, tal como há duas décadas, Israel parece seguir a mesma estratégia: eliminar aos altos dirigentes do Hamas, de modo a retirar ao grupo terrorista a capacidade de organização, numa tentativa de destruir o grupo. Desde o dia 7 de outubro, quando o Hamas levou a cabo um ataque a Israel que fez cerca de 1200 mortos, que Telavive tem visado os mais altos responsáveis do Hamas.

Metade dos responsáveis da ala militar do Hamas terão sido mortos desde outubro

Logo a 31 de outubro, ao mesmo tempo que Israel dava início à operação militar terrestre na Faixa de Gaza, foi morto Ibrahim Biari, o comandante do batalhão de Jabaliya, na cidade de Gaza. Segundo o Wall Street Journal, o ataque aéreo, a uma zona densamente habitada, provocou mais de 120 mortos.

A 2 de janeiro, as forças armadas israelitas assassinaram um dos fundadores da ala militar do Hamas e considerado o principal interlocutor entre o Hamas e o Hezbollah — o grupo xiita libanês que tem atacado o norte de Israel. Próximo de Yahya Sinwar, o mais influente líder do Hamas ainda vivo, Saleh al-Arouri foi morto num ataque aéreo em Beirute, no Líbano, juntamente com outros dois comandantes do Hamas.

Em março, outra baixa de peso. Marwan Issa, vice-comandante da ala militar do Hamas em Gaza e um dos mentores dos ataques de 7 de outubro, foi morto num ataque das Forças de Defesa de Israel a um complexo de túneis sob o campo de refugiados de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza.

Faltava, contudo, eliminar o trio de topo do grupo: Ismail Haniyeh, o líder político; Mohammed Deif, o líder da ala militar; e Yahya Sinwar, líder do Hamas na Faixa de Gaza.

Em julho, o objetivo começava a desenhar-se, através de um bombardeamento levado a cabo pelas IDF contra os arredores da cidade de Khan Younis. No ataque, morreram 90 pessoas, entre eles Rafa Salama, o comandante em Khan Younis das Brigadas al-Qassam, e, confirmaram agora as IDF, também Mohammed Deif, líder do braço armado do Hamas em Gaza e considerado o autor moral dos ataques de 7 de outubro de 2023. Responsável máximo pelas brigadas do Hamas há mais de 20 anos, Deif era conhecido como “o gato de nove vidas”. Procurado por Israel desde 1995, acredita-se que tenha sobrevivido a pelo menos sete tentativas de assassinato, ainda que com mazelas. Teria perdido um olho, um pé e parte de um braço e dormia sempre num local diferente, de modo a escapar aos ataques israelitas, lembra a Deustche Welle.

Inicialmente, Israel não tinha confirmado a morte, o que acabou por acontecer esta quinta-feira. Há duas semanas, as Forças de Defesa de Israel divulgavam na rede social X um balanço das operações de desmantelamento da capacidade militar do Hamas. Por essa altura, já tinham sido mortos metade dos mais altos líderes militares do grupo, incluindo seis comandantes de brigadas, 20 de batalhões e 150 comandantes de companhias.

Israel diz que Hamas se está a “desintegrar”, grupo promete continuar “a marcha da resistência”

Com a morte de Deif, estará Israel mais perto de “destruir o Hamas” (um dos principais objetivos da operação militar em Gaza, segundo reafirmado várias pelo primeiro-ministro Netanyahu), ou, como sempre aconteceu até agora, o Hamas continuará a resistir? Já esta quinta-feira, o ministro da defesa israelita publicou um fotografia no X em que se mostra, de novo, junto ao já célebre quadro onde vai assinalando os responsáveis militares do Hamas mortos por Telavive. Yoav Gallant congratulou-se com a morte de Mohammed Deif.