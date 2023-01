O Bloco de Esquerda foi um dos partidos que levou as manifestações dos professores até ao debate com o primeiro-ministro na Assembleia da República. Para a deputada Joana Mortágua, “o PS tem atacado os professores” e começou a fazê-lo apenas “depois de ter tido um Governo de maioria absoluta”.

Com elogios aos “passos que foram dados” durante o acordo entre as esquerdas, Joana Mortágua também diz que António Costa “não fez mais do que cumprir a lei” no descongelamento das carreiras e critica a direita por ter recuado na recuperação do tempo de serviço.

Sobre o Bloco de Esquerda, entende que “o eleitorado não está zangado” com o partido que até “atravessa uma fase boa” e reforça a confiança na liderança de Catarina Martins.

[Ouça aqui o Sofá do Parlamento com a deputada Joana Mortágua]

