Quem se dirigiu a um banco, nos últimos anos, e pediu um crédito à habitação (com taxa variável) pôde ver uma simulação sobre quanto é que a prestação subiria caso as taxas Euribor aumentassem um e dois pontos percentuais ou, noutros casos, o que se pagaria se voltassem ao nível mais elevado dos 20 anos anteriores. Ainda não se igualaram esses “dias negros” de 2008, com taxas acima de 5% – nem se espera que isso aconteça em breve – mas depois de longos anos com as Euribor em níveis baixos (até negativos) a subida rápida dos últimos meses está a deixar as famílias de calculadora na mão. Sobretudo porque a prestação da casa está longe de ser a única despesa que está a pesar mais.

A realidade está a revelar-se ainda mais dura do que se avisava no início deste ano, quando os indexantes de crédito começaram a acelerar. Confrontado com uma inflação que ameaça tornar-se incontrolável, o Banco Central Europeu (BCE) já deu dois “saltos” nas taxas de juro de referência e impulsionou os indexantes que regem o cálculo das prestações que são pagas por mais de 90% das famílias com créditos à habitação – são essas, em Portugal, as que têm taxa variável (as que se precaveram com créditos em taxa fixa estão salvaguardadas destas subidas).

Quem já teve revisões periódicas da prestação mensal está a sentir o impacto. Por exemplo, num crédito indexado à Euribor 6 meses, com 150 mil euros financiados a 30 anos, com spread de 1%, a prestação saltou de menos de 450 euros em janeiro para 495 euros se tiver sido revista em julho. Mas, já depois disso, as taxas Euribor mais do que duplicaram, em poucas semanas, pelo que a manterem-se estes níveis na próxima revisão o mesmo crédito já terá uma prestação de sensivelmente 670 euros – ou seja, um aumento de cerca de 220 euros, no espaço de um ano.

