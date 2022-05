Lisbon by Design. Um palacete aberto ao saber fazer e ao saber comprar

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Saber e arte, técnica e tradição, rasgo e setas apontadas ao futuro. Tudo isto é design, Lisbon by Design, com a vertente comercial a ocupar um lugar decisivo na equação. À segunda edição, de regresso ao Palacete Gomes Freire, esta montra para ver e comprar está aberta ao público sábado e domingo, entre as 10h00 e as 18h00 — quinta e sexta-feira, o acesso fica reservado a convites. E pelas várias assoalhadas desfila um encontro e mistura de materiais, gerações, estilos e processos, com contributos nacionais e internacionais, dos dedos experientes e calejados das artesãs alentejanas aos candeeiros de mármore custom made que vai querer ter na sala.

90% destas peças foram criadas de propósito para este momento, implicando vários meses de trabalho — muitas delas começaram a ser produzidas corria ainda o mês de setembro. No caso de Vasco Águas, aka Barbudo Aborrecido, arrancou no dia 1 de abril e os 45 seguintes foram dedicados a completar os exemplares que dão as boas vindas a quem chega — “Transformação II”, série de paisagem têxtil, vive do macramé, tecelagem, cordão e barbante de algodão, os materiais que já nos habituámos a ver em vários espaços públicos ou que seguem para sortudos domínios privados. Mais adiante, no cimo dos primeiros degraus, João Bruno Videira evoca Lourdes Castro, num jogo de luz e sombras fiel à herança da artista madeirense — é do cima da escadaria que nos acena “As Quatro Estações”, tapeçaria sobre cartão da autoria da madeirense, nessa ponte com a Manufactura de Tapeçarias de Portalegre, fundada em 1946, conhecida pela sua técnica própria. Já o Dodecaedro (2016) de Videira, que cresceu rodeado de lã, influenciado pela mãe, é uma escultura em forma de árvore em ferro e lã de Arraiolos, fio condutor, literalmente, de um trabalho tão singular quanto nacional, saído de mãos pacientes. “Estive cá o ano passado. Este ano, estas esculturas foram feitas de propósito para este espaço”, explica João, que jogou com as cores dos painéis e cujo cujo grosso do trabalho é personalizável segundo o gosto de quem pede: “tento perceber exatamente o que o cliente procura, de forma exclusiva”

A ideia da sombra, agora num jogo lunar disputado por Gezo Marques e José Aparício Gonçalves, é retomada já no andar de cima, revelando-se em todas as suas fases no espaço reservado à Oficina Marques. Por aqui, como sempre, nada se perde e tudo se transforma, com o aparente desperdício “a ganhar uma segunda vida” em esculturas e quadros monumentais. “Gostamos de celebrar a natureza e a vida mas também de contar historias sobre cicatrizes e imperfeições, algo que exploramos nas nossas peças”, descreve José. Da madeira à cerâmica de autor, o gabinete de curiosidades improvisado num dos salões segue os cinco pilares que sustentam as andanças no atelier do Bairro Alto: o mar, as plantas, o corpo, a fé e a cidade de Lisboa, resumidos na máxima “Tusa de Viver”.