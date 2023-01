TAP mantém silêncio sobre caso Alexandra Reis e só esclareceu que ex-diretora (casada com Medina) saiu sem indemnização

Em poucos dias caíram 3 membros do Governo. No epicentro da polémica, a TAP respondeu ao Governo e CMVM. Ao Observador só esclareceu uma coisa: que ex-diretora (casada com Medina) saiu sem compensação