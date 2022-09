Fátima Madureira, ex-chefe de gabinete de Fernando Medina na Câmara de Lisboa, foi nomeada pelo agora ministro das Finanças para a vice-presidência da Estamo, a imobiliária do Estado, depois de a Cresap (a comissão independente que avalia os candidatos a altos dirigentes do Estado) não a ter escolhido no concurso para presidente da Agência para a Modernização Administrativa (AMA). Já depois de conhecer os resultados, o Executivo anulou o concurso, alegando que é preciso “atualizar” os critérios de seleção, perante o que diz ser a “nova orientação” da AMA. Já o Ministério de Medina desvaloriza que Madureira não tenha sido escolhida para a AMA e sublinha que a gestora teve parecer positivo da Cresap para a Estamo.

A história começa em outubro de 2020, quando a então secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, Fátima Fonseca (que antes de ir para o governo também trabalhou na Câmara de Lisboa), nomeou em regime de substituição Fátima Madureira para presidente da Agência para a Modernização Administrativa (AMA). Madureira esteve nesse cargo durante quase dois anos, até 31 de agosto deste ano, ao abrigo de um regime que deveria ser provisório e que serve para assegurar o exercício de um cargo em situações excecionais — um deles é enquanto o Governo não pede a abertura do concurso ou a Cresap não o abre ou conclui.

