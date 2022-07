Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As organizações não-governamentais (ONG) que trabalham no resgate de migrantes no Mar Mediterrâneo sentem-se “esquecidas”, “negligenciadas” e “injustiçadas”, alegando que não está a ser dada atenção nem apoio a estes cidadãos desde que a guerra na Ucrânia começou. Acusam as autoridades e governos europeus de “tratamento desigual” e até mesmo de “racismo estrutural” face aos refugiados ucranianos. E deixam um alerta: se antes já era difícil ajudar os migrantes, as consequências da guerra — como a redução dos donativos e a subida do preço dos combustíveis — vieram agravar a situação. As operações de resgate podem mesmo estar em causa.

Apesar das críticas, a Comissão Europeia, contactada pelo Observador, nega as acusações. Fonte de Bruxelas garante que o que se passa no Mar Mediterrâneo continua “a ser prioridade” e que está a ser dado apoio aos migrantes, apesar da crise de refugiados a que a guerra na Ucrânia deu origem. Aliás, recentemente, o executivo comunitário aprovou uma série de novas medidas sobre asilo de migrantes.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.