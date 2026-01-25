"Não devemos dizer a uma criança 'não chores' quando ela está com medo ou com dor"

Por tudo isto, nos últimos 20 anos, as recomendações para a gestão da dor em pediatria incluem a sua avaliação de forma sistemática, uma abordagem multidisciplinar e o uso de analgesia, tanto farmacológica como não farmacológica, como padrão de qualidade dos cuidados. Já fizemos um grande caminho, mas as práticas para tratar e prevenir a dor ainda não estão bem implementadas em todos os serviços de saúde; dependem muito da cultura de quem lá trabalha.

Talvez porque a dor não seja encarada como um problema prioritário. É prioritário tratar uma amigdalite, mas não a dor que causa; é prioritário tratar uma fratura, mas não a dor que provoca; é prioritário fazer uma colheita de sangue ou dar uma vacina, mas não prevenir a dor que a picada causa.

Uma das experiências que mais me impressionou aconteceu quando estive num hospital em Moçambique. É um país onde as crianças e adolescentes sofrem muitas queimaduras, algumas graves e extensas, porque a comida é feita com fogueiras e fogões a lenha. No hospital tratavam estas queimaduras sem usarem nada para aliviar a dor.

Neste contexto, o que mais me marcou não foi apenas a ausência de analgésicos ou a falta de conhecimento dos profissionais de como os usar. Não consigo esquecer-me da expressão com que as crianças iam para a sala de tratamentos. Parecia que iam para uma sala de tortura. E, na verdade, iam. Porque mudar o penso e fazer tratamento de uma queimadura de terceiro grau causa uma dor terrível.

Enquanto lá estive, implementei um protocolo de utilização de um analgésico e anestésico, para as sedar durante estes curativos. Espero que tenha continuado a ser usado — não sei. Por vezes, tudo o que podemos fazer é plantar uma semente e esperar que germine.

“Se sabemos que algo faz a diferença, então por que não o fazer?”

As crianças e adolescentes com dor crónica também são um grande desafio. Estas dores de cabeça, abdominais ou dores nos membros, persistentes, resultam muitas vezes de alterações no funcionamento das “vias da dor” e na forma como o sistema nervoso a processa. Em Portugal, crianças e jovens com dor crónica ainda são muitas vezes mal acompanhados, porque há poucas equipas multidisciplinares preparadas para seguir estas situações.

Custa-me ver um adolescente a duvidar de si próprio porque ouviu demasiadas vezes que “não é nada”. A dor crónica rouba-lhes coisas simples: ir à escola sem medo, fazer planos ou as suas atividades favoritas, confiar no próprio corpo. Quando finalmente percebem que não estão “avariados” e que há estratégias para recuperar algum controlo, vejo frequentemente um alívio quase imediato. Mas perceber que um adolescente com dor crónica pode precisar, por exemplo, de terapia cognitivo-comportamental, terapia ocupacional ou fisioterapia com determinada frequência e não haver profissionais disponíveis para o acompanhar como seria desejável é, para mim, profundamente frustrante.

Aqui no hospital temos um outro grupo de doentes muito desafiante, os portadores de drepanocitose, também conhecida como anemia de células falciformes. É uma doença hereditária, causada por uma mutação da hemoglobina, que altera a forma dos glóbulos vermelhos e causa muitos episódios de dor. Estas crianças têm frequentemente necessidade de internamento para controlo da dor.

Nesses casos, temos de usar vários medicamentos, entre eles opioides, como a morfina. Alguns profissionais de saúde têm muito medo quando ouvem falar em opioides. Acho que é um medo que vem da falta de conhecimento e de experiência. Seguindo os protocolos, podemos usar estes medicamentos com um grande grau de segurança e, geralmente, com muito bons resultados.

No caso da drepanocitose conseguimos muitas vezes, mas, infelizmente, também acontece atingirmos um limite que não podemos ultrapassar, devido aos efeitos secundários, e mantém-se alguma dor. Confesso que é muito angustiante.