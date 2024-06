"Não devemos querer fazer de Camões um nosso contemporâneo, mas lê-lo é um exercício cívico"

Ao comemorarmos os quinhentos anos do nascimento de Luís Vaz de Camões cabe-nos entender o homem e o poeta. Olhar e ver. Ler e reler Os Lusíadas, a lírica, as cartas, o teatro. Cabe-nos aprender. Cabe-nos ouvir quem sabe do que fala. Falámos com Isabel Almeida, uma camonista de exceção a trabalhar com todo o valor no Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. O resultado é simplesmente outro Camões. Um Camões muito maior do que aquele que humildemente levávamos na bagagem. Ora vejamos.

Habituámo-nos a lê-lo de olhos fechados. A achar que sabíamos o que queria dizer sem lhe prestar muita atenção. A dizer de cor versos a fio sem perceber cada estrofe. Ouvimos a cantilena na escola e repetimo-la vida fora. Camões e Portugal foram caminhando lado a lado, confundindo-se uma identidade que se quis construída à volta de um poema épico. A glorificação do povo e a nossa própria glorificação herdada através de um imaginário que não foi criado por nós e que nem sempre soubemos entender. Cinco séculos depois de Camões, é preciso deixá-lo falar como falou, escutá-lo no seu tempo e compreender o seu alcance. Celebrá-lo a ele e ao seu humanismo. Sem rodeios e sem preconceitos. Como diz Isabel Almeida, camonista de excelência, “ler Camões é um exercício cívico”.

“Este tempo de comemorações deve ser acima de tudo um tempo de procura de conhecimento da obra. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas falam de Os Lusíadas sem nunca os terem lido, citam, porque apanharam aqui ou acolá, ou porque alguém disse ‘repita lá o último verso do Canto tal’, e faz-se uma apropriação do texto que é completamente cega em relação àquilo que ele é no seu conjunto, na sua inteireza. É certo que no poema épico há uma valorização nítida daquilo que foi a ação de descoberta, a viagem, a possibilidade de novos contactos, o reconhecimento de novas estrelas, como Pedro Nunes dizia. A par de tudo isso, há uma consciência, há um projeto imperial de que Camões se faz porta-voz que o leva, por exemplo, a justificar uma série de, diríamos nós hoje, formas de violência sobre outros. Mas convém não esquecer que, ao mesmo tempo que isso acontece, Camões tem, quer n’Os Lusíadas, quer na sua lírica, textos que o mostram como uma figura muito atenta àquilo que são as implicações, as consequências dessas ações, aquilo que é um certo reverso da medalha”, explica ao Observador Isabel Almeida (uma das escolhidas pela ministra da Cultura para integrar a equipa que organiza as comemorações em tornos destes 500 anos).