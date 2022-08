Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“O lixo de um homem pode ser o tesouro de outro” e, como há poucos dias revelou o Tribunal de Contas, investidores compraram imóveis que o Novo Banco quis vender e, pelo menos em alguns casos, esses mesmos ativos foram revendidos pouco depois – com mais-valias médias de 60%. Quem embolsa estes lucros, tipicamente, são grandes fundos privados de Londres ou de Nova Iorque que, nos últimos anos, compraram (com descontos elevados) os largos milhares de milhões de euros em “calotes” não só do Novo Banco mas de toda a banca. E, agora, dizem estar “atentos” ao “novo produto” que pode surgir devido ao impacto da inflação e da subida das prestações de crédito.

O antigo governador do Banco de Portugal Carlos Costa chamava-lhes a “mochila” que os bancos carregavam às costas, “ativos problemáticos” que os impediam de serem rentáveis e os colocavam na mira dos reguladores e dos mercados financeiros. Os créditos não produtivos (cujas prestações as empresas e as famílias deixaram de pagar), somados aos bens que os bancos foram recebendo como garantia, chegaram a superar os 50 mil milhões de euros. Hoje, estes non-performing loans (ou NPL) serão pouco mais de 7 mil milhões.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.