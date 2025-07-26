O ataque terrorista em Albufeira que matou o palestiniano que queria reconhecer Israel. Uma das histórias do novo Podcast Plus do Observador

Nem sempre a paz norteou o raciocínio de Sartawi. Forçado a abandonar a terra natal em 1948, durante a Nakba, período em que centenas de milhares de palestinianos tiveram de deixar as suas casas depois da criação do Estado de Israel e da conquista de Acre, acabou por mudar-se com a família para os Estados Unidos. Na altura, tinha 18 anos. Especializou-se em cardiologia em Cleveland, mas cedo sentiu que a sua missão estava noutro sítio. Como explica Tessa Sziszkowitz, biógrafa de Sartawi, autora de “O lutador pela paz: Issam Sartawi, o enviado secreto de Arafat” (sem edição em Portugal), o dirigente “despertou para a necessidade de se juntar à luta palestiniana”. Deixou a vida civil, os projetos de uma vida estável nos Estados Unidos e regressou ao Médio Oriente.

Passou por vários países árabes, entre Líbia, Egito e Jordânia, mas foi no Iraque que se estabeleceu, e onde se juntou à luta da Fatah, uma das principais fações da OLP, já liderada por Yasser Arafat. Nessa altura, “ninguém queria falar de negociações e de coexistência pacífica”, explica a austríaca Sziszkowitz. E Sartawi também não se incluía neste lote: “Era o que hoje descreveríamos como um terrorista”.

Esteve na frente de batalha na Jordânia, mas rapidamente percebeu que esse não era o caminho. O Massacre de Munique, em 1972, onde 11 atletas israelitas foram assassinados por um grupo terrorista palestiniano, os Setembro Negro, foi o fator decisivo para que mudasse de ideias — e de funções. “Ele era muito eloquente, era um intelectual, era muito carismático”, diz a biógrafa. “Ficou claro que era melhor usá-lo como diplomata”.

A partir daí, ganhou um novo propósito: convencer a OLP e o próprio Arafat a reconhecer a importância da coexistência com Israel. “Não via outra opção para um futuro Estado palestiniano que não fosse um compromisso com o outro lado”. Tessa Sziszkowitz garante que nem sempre os dois dirigentes se entenderam, mas que, aos poucos, Arafat compreendeu a necessidade desta aproximação, desde que acontecesse em segredo.