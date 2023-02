“Em tempo de guerra, os médicos militares não tiram férias nem folgas.” A rotina de Maksym Parubets, chefe do departamento de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Central do Serviço de Fronteiras da Ucrânia, é quase a mesma desde o dia 24 de fevereiro de 2022. Dorme pouco (às vezes no hospital), acorda cedo, passa horas no bloco operatório, avalia doentes e recebe outros que chegam quase todos os dias, por volta das 17h30, da linha da frente dentro de um comboio de evacuação. “Houve um dos militares que chegou sem perna da linha da frente e me disse ‘doutor, isto é o que acontece na guerra’.”

Todos os feridos de guerra mais críticos, desde aqueles que estiveram na fábrica siderúrgica de Azovstal até aos que atualmente chegam de localidades como Bahkmut ou Soledar, foram e são tratados no centro hospitalar de Kiev em que Maksym Parubets trabalha. A urgência com que têm de ser feitas as cirurgias obriga a que os profissionais de saúde vivam num estado de alerta permanente.

“Por vezes, o meu dia acaba às 5 da manhã”, contou o médico militar ao Observador esta quinta-feira em Lisboa, à margem de uma conferência na Universidade Lusíada em que participou. Ainda assim, deixa bem claro que não se queixa da duração da jornada de trabalho, já que sente que é assim que mais contribui para a vitória da Ucrânia.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.