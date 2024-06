"O importante é semear a dúvida." A estratégia russa de criar cavalos de Tróia no Parlamento Europeu

Apesar de o anúncio ser feito a poucos meses das eleições europeias para escolher a composição do novo Parlamento Europeu (PE) a 9 de junho, passou despercebido. Até que, no final deste mês de maio, a investigação deu novos passos, que caíram com estrondo: a polícia belga fez buscas dentro do próprio Parlamento Europeu relacionadas com o caso. “Há indicações de que um funcionário do PE teve um papel significativo nisto”, confirmou o porta-voz da procuradoria do país, Eric Van Duyse. A imprensa fez também o seu papel e não tardou a que se descobrisse a identidade do funcionário, bem como a de um candidato a eurodeputado que também estará a ser investigado — mas já lá vamos.

Antes de explicar os detalhes da investigação e o grau de influência da Rússia dentro do PE, é importante notar como esta eleição se reveste de particular importância para o Kremlin por serem as primeiras eleições europeias desde a invasão de larga escala da Ucrânia, em 2022. “Temos razões para acreditar que a Rússia não só vai tentar interferir com estas eleições, como vai fazê-lo com ainda mais vigor”, diz ao Observador Stefano Braghiroli, investigador especialista nas instituições europeias da Universidade de Tartu.

“O Parlamento Europeu é relevante”, acrescenta o analista italiano, que destaca “a voz” que a instituição tem tido no apoio à Ucrânia. Dominika Hajdu, diretora do Centro para a Democracia e Resiliência do think tank GLOBSEC, concorda e dá exemplos práticos: “Apesar de as sanções, por exemplo, serem decididas a nível do Conselho, o Parlamento está envolvido em iniciativas legislativas que podem servir para reforçar a resiliência no setor dos media ou formar comités especiais para observar a interferência estrangeira”. Em entrevista ao Observador, diz não ter dúvidas de que a Rússia quer muito “usar qualquer pequena brecha que se abra para fazer entrar a sua influência entrar na Europa”. “E, por isso, é definitivamente vantajoso ter os seus interesses representados no Parlamento Europeu.”

“Portal Kombat”, “Doppelgänger”, “Voice of Europe”. Como a Rússia “semeia” a desinformação no espaço online

A recente investigação do Washington Post sobre o caso do Voice of Europe revela que o site foi criado inicialmente em janeiro de 2023 como instrumento de propaganda russa, idealizado por Sergei Kiriyenko — um homem que formalmente é apenas vice-chefe de gabinete de Vladimir Putin, mas que tem conquistado relevância crescente dentro do Kremlin. O objetivo seria usar o site para promover o ucraniano Viktor Medvedchuk (acusado de traição pela Ucrânia e extraditado entretanto para a Rússia), de forma a que, no futuro, este pudesse vir a surgir como uma alternativa a Volodymyr Zelensky para o cargo de Presidente em caso de negociações.

Através da divulgação de artigos com informação falsa, o Voice of Europe era um dos mecanismos de desinformação que também alimentava a máquina de fake news destas europeias. Que, alerta o especialista Paul Bouchaud, investigador em auditoria algorítmica na francesa Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais, estava em crescendo: “Desde o início da guerra na Ucrânia em 2022 que temos assistido a um aumento significativo da manipulação da informação online”, explica ao Observador. “Com as eleições europeias, o incentivo para este tipo de interferência é ainda maior, considerando o impacto que estas eleições podem ter no apoio à Ucrânia.”

E foi exatamente isso que a sua equipa detetou. O governo francês já tinha denunciado a criação de uma rede online de desinformação russa intitulada “Portal Kombat”. Em agosto de 2023, o EU DisinfoLab detetou outra: a operação “Doppelgänger” que, nota Bouchard, reagia sempre “sincronizada com os eventos geopolíticos, como a discussão dos pacotes de ajuda [europeus]”.