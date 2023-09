A infância de Elon Musk na África do Sul não foi fácil. Aos seis anos, enquanto corria na rua, foi atacado pelo seu cão preferido. Na escola era vítima de bullying e, certa vez, chegou a ficar internado durante uma semana após ter sido empurrado de umas escadas e pontapeado no rosto. Ao ter alta, relembra, ficou uma hora de pé a ouvir o pai gritar e a chamá-lo de “idiota” e de “inútil”.

Da relação com o pai — com quem deixou de falar — aos negócios, que vão desde os carros elétricos à Inteligência Artificial, a vida de Elon Musk é contada ao longo de 500 páginas. A compra do Twitter, que várias vezes disse ser a sua rede social preferida, acontece num ano em que, revela pela primeira vez, percebeu que precisava de “mudar de mentalidade” e “sair do modo de crise”.

“Elon Musk” é o título do livro da autoria de Walter Isaacson, que também escreveu as biografias de Steve Jobs, Albert Einstein, Benjamin Franklin e Henry Kissinger. O Observador faz a pré-publicação de um excerto do livro que conta a história do multimilionário, editado pela Objectiva (uma chancela da Penguin Random House), que chega às livrarias na próxima terça-feira, dia 12 de setembro.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.