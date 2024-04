Uma viagem num balão de ar quente, o apelo do piloto e "um ponto amarelo na água". O que se sabe sobre o acidente no Alqueva?

Nas primeiras horas após o acidente, as informações eram absolutamente contraditórias: uma pessoa tinha saltado de um balão de ar quente em pleno voo sobre o Alqueva; um homem tinha caído à água durante uma viagem de balão de ar quente sobre o Alqueva; um homem tinha pedido para abandonar uma viagem de balão de ar quente depois de se sentir mal a bordo.

Por volta das 12h30, o Observador entra em contacto com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central, que estava a comandar as operações de socorro depois de receber o alerta de que uma pessoa se encontrava na água no Alqueva.

Fonte oficial do organismo confirma a versão de que o passageiro de um balão de ar quente teria caído à água durante a viagem, sem adiantar pormenores sobre o que teria levado à queda. Também adianta que se tratava de um homem — vamos chamar-lhe “José” — e que o óbito tinha sido declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM que respondeu à chamada.

Horas mais tarde, novas informações do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Évora — de quem o Observador nunca chegou a conseguir obter esclarecimentos — dão conta, em declarações ao Notícias ao Minuto, de que o homem “ia fazer um passeio de balão, mas quando o balão estava a subir, sentiu-se mal e pediu para descer”. Depois de ter largado “José” junto à água do Alqueva, o balão teria seguido viagem, sendo a vítima descoberta mais tarde pelo INEM já sem vida.

Ainda mais tarde, já a meio da tarde deste domingo, o Observador recebe a indicação de que alguns passageiros a bordo do balão de ar quente tinham outra versão dos acontecimentos. Três testemunhas diretas — um casal e a namorada de “José” — dão o seu relato daquelas cerca de cinco horas, desde que chegaram ao ponto de encontro, junto à Ermida de São Sebastião, em Reguengos de Monsaraz, até saírem do posto da GNR de Mourão, depois de prestarem declarações à Polícia Judiciária sobre o que, de forma involuntária, tinham acabado de testemunhar. O que se sabe e o que falta saber sobre a morte de um homem de cerca de 55 anos no Alqueva?

Na viagem participava apenas um balão de ar quente?

O ponto de encontro do grupo foi na Ermida de São Sebastião, em Reguengos de Monsaraz, cerca das 6 horas da manhã. As viagens de, pelo menos, parte dos tripulantes tinham sido compradas num site de experiências e o objetivo seria levantar voo ainda a tempo de assistir ao nascer do sol.

Na verdade, além do balão envolvido no acidente, havia outro balão da WindPassenger — empresa que geria a atividade — a realizar uma viagem a partir daquele local. E durante a viagem o grupo cruzou-se com vários outros balões de ar quente na mesma região. Os passageiros da WindPassenger deveriam sair de Reguengos, naquele local com vista ainda sobre o castelo, e aterrar num ponto não totalmente definido depois de cerca de 1h15/1h30 de viagem (os ventos que a cada momento se fazem sentir influenciam diretamente o ponto final da viagem, como aconteceu neste caso).

Os balões partem já depois das 6h30 e começam a viagem. “Estava tudo a correr bem”, conta um dos passageiros que pediu para não ser identificado. Mas, a determinada altura, “houve necessidade de aterrar”.