Com a preparação do Orçamento do Estado para 2023 e as negociações da concertação social e com os sindicatos da função pública a correr em pistas paralelas, o Governo apostou forte num acordo de rendimentos a vários anos, para ir até ao fim da legislatura (2026), com patrões e centrais sindicais. E foi no quadro deste acordo que surgiram algumas das medidas mais significativas em matéria de salários, impostos e custos para as empresas.

O acordo de rendimentos, dos salários e da competitividade foi assinado este domingo, sem a assinatura da CGTP.

Já na sexta-feira, enquanto decorriam, em duas frentes, reuniões com parceiros sociais e com os representantes dos funcionários públicos, o Governo apresentava aos partidos com assento parlamentar o seu cenário macroeconómico para 2023, dando a conhecer alguns dos indicadores mais importante sobre a evolução económica e que servem para calcular as receitas e as despesas do Estado e calibrar medidas dos dois lados.

