Eduardo Vítor Rodrigues também foi constituído arguido na Operação Babel em que a Câmara Municipal de Gaia, de que é presidente, é o alvo principal da investigação. Em causa estão alegados favorecimentos de militantes do PS na área dos recursos humanos da autarquia, assim como a contratação pública de certas empresas. O autarca viu as autoridades apreenderem-lhe o telemóvel e documentação durante as buscas judiciais a sua casa e no gabinete camarário.

Além do vice-presidente Patrocínio Azevedo, que foi detido por suspeitas de alegada corrupção e de outros crimes económico-financeiros, sendo suspeito de receber ‘luvas’ no valor de 125 mil euros, o presidente Eduardo Vítor Rodrigues e a vereadora Célia Correia são visados nos autos do inquérito investigado pela Polícia Judiciária do Porto e coordenado pelo DIAP Regional do Porto.

A Operação Babel é composta por três processos criminais. Um está relacionado alegados crimes de corrupção ativa e passiva, recebimento indevido de vantagem, prevaricação e abuso de poder sobre alegados favorecimentos ao grupo israelita Fortera e ao empresário Paulo Malafaia na autorização e viabilização de projetos imobiliários avaliados em cerca de 300 milhões de euros. Este é o que visa o vice-presidente Patrocínio Azevedo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.