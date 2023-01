Em atualização

A Polícia Judiciária (PJ) do Porto deteve Adelino Miguel Reis, presidente da Câmara de Espinho (PS), por suspeitas de corrupção e de outros crimes económico-financeiros. Ao que o Observador apurou, a investigação da PJ está relacionada com irregularidades no licenciamento de obras de construção civil (habitação e hóteis) e foram detidas mais quatro pessoas ligadas a autarquia de Espinho.

Estão em causa, segundo comunicado da PJ, “interesses urbanísticos de dezenas de milhões de euros, tramitados em benefício de determinados operadores económicos.”

Adelino Reis foi alvo de buscas domiciliárias esta manhã, tendo então sido detido por procuradores do Departamento de Investigação e Ação Penal Regional do Porto e inspetores da PJ do Porto. O mesmo aconteceu com um funcionário da autarquia e três empresários de construção civil. A PJ executou cerca de 20 mandados de busca.

O inquérito do DIAP Regional do Porto visa a investigação da alegada prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, prevaricação, abuso de poderes e tráfico de influências.

Adelino Miguel Reis e os outros quatro detidos vão ser levados à presença de um juiz do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto para serem ouvidos em sede de primeiro interrogatório judicial. Só no final dessas diligências se ficará a saber se o presidente da Câmara de Espinho e os restantes detidos ficam em prisão preventiva ou são libertados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ex-autarca e atual vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD visado na investigação

Ao que o Observador apurou, Joaquim Pinto Moreira do PSD também é visado nesta investigação. Antigo presidente da Câmara Espinho é hoje vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD e foi escolhido pelo partido para liderar a comissão de Revisão Constitucional na Assembleia da República. Foi alvo de buscas judiciais mas ainda não terá sido constituído arguido.

O inquérito que deu origem às buscas judiciais ter-se-á iniciado em 2018, altura em que Pinto Moreira era o presidente da Câmara de Espinho — cargo que desempenhou entre 2009 e 2021

Joaquim Pinto Moreira já teve a imunidade parlamentar levantada por três vezes nesta legislatura, em três processos diferentes, mas sempre para responder como testemunha.

Em Julho de 2022 foi levantada a imunidade pela primeira vez, num processo a ser conduzido em Espinho. Em setembro, o Parlamento autorizou novamente e por fim em dezembro foi autorizado o levantamento da imunidade para prestar depoimento presencial num processo num terceiro processo.

Comunicado da Polícia Judiciária

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, em inquérito crime titulado pelo Ministério Público – DIAP Regional do Porto, realizou uma operação policial para cumprimento de mandados de detenção e de buscas, no âmbito de investigação da criminalidade económico-financeira.

Foram executadas cerca de duas dezenas de buscas, domiciliárias e não domiciliárias, que visaram os serviços de uma autarquia local, residências de funcionários da autarquia e diversas empresas sediadas nos concelhos de Espinho e Porto, tendo-se procedido à detenção de cinco pessoas.

Os detidos, um titular de cargo político, um funcionário da autarquia e três empresários, encontram-se indiciados pela prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, prevaricação, abuso de poderes e tráfico de influências.

A investigação versa sobre projetos imobiliários e respetivo licenciamento, respeitantes a edifícios multifamiliares e unidades hoteleiras, envolvendo interesses urbanísticos de dezenas de milhões de euros, tramitados em benefício de determinados operadores económicos.

Nesta operação, que contou com a presença de magistrados do DIAP Regional Porto, estiveram envolvidos investigadores e peritos financeiros da Diretoria do Norte, bem como peritos informáticos de várias estruturas da Polícia Judiciária.

Os detidos vão ser presentes à competente autoridade judiciária no Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.