Os bastidores da guerra pelos votos dos emigrantes. Do acordo de cavalheiros ilegal entre todos os partidos ao corte do jurista do PSD

Nesse dia, 8 de fevereiro, a própria CNE emitiu um aviso às mesas a dizer que não se podiam misturar os votos. No dia seguinte, e de acordo com queixas dos sociais-democratas não desmentidas pelos demais partidos, a prática manteve-se: votos, com ou sem documento de identificação, estavam a ser introduzidos em urna.

O que explica esta prática reiterada? Diferentes interpretações das recomendações da CNE. Em 2019, os responsáveis concluíram que a “remessa pelo eleitor de cópia de documento de identificação serve, afinal e apenas, como reforço das garantias do exercício pessoal do voto”.

Acontece que a CNE sempre rejeitou o sentido dessa interpretação abusiva da lei e das recomendações emitidas. “Só consegue ler isso quem aproveitar o bocadinho que lhe aproveita”, diria João Manuel Rosa de Almeida, secretário da CNE, na conferência desta quarta-feira. E foi precisamente isso que transmitiu aos partidos ainda antes das legislativas e durante a contagem dos votos, como se pode ler aqui:

“– Os envelopes brancos são abertos para verificação e separação do seu conteúdo;

— Para que o voto seja válido, o envelope terá de conter cópia do documento de identificação do eleitor (n.o 6 do art. 79.o-G).

— Em caso de incumprimento, a competência para deliberar cabe, em exclusivo, às mesas.

— Caso entendam que os votos são nulos ou se houver protesto, não abrem o envelope verde, que fica apenso à ata, juntamente com o branco com toda a documentação que continha, para ser remetido à assembleia de apuramento geral.

— Das decisões das assembleias de apuramento geral cabe recurso para o Tribunal Constitucional, no prazo de 24 horas.”

Simplificando: de acordo com a deliberação da CNE, a partir do momento das reclamações do PSD, os boletins de voto sem cópia de um documento de identificação deveriam ter sido imediatamente colocados de parte para avaliarem mais tarde; não foram porque nas mesas houve responsáveis que entenderam misturar deliberadamente os votos.

Duas cabeças, duas sentenças. Europa vs. Fora da Europa

Os protestos do PSD chegaram às assembleias de apuramento geral de votos, o último recurso antes do Tribunal Constitucional. E aí, houve mais uma vez duas interpretações completamente diferentes, que estão na origem de duas realidades diferentes: no Círculo da Europa, 80% dos votos foram anulados; no Círculo Fora da Europa, o número de votos anulados foi residual.

No primeiro caso, João Tiago Machado, porta-voz da CNE e eleito pelo Parlamento em representação do CDS, entendeu que a decisão de contabilizar todos aqueles boletins que chegaram sem documento de identificação, tendo sido misturados com os demais, violava a lei e decidiu-se pela anulação dos votos.