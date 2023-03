A conquista de Kiev em pouco tempo, o assassínio do Presidente ucraniano e o exército russo a ser recebido de braços abertos pela população ucraniana que manifestava um desejo de ser “libertada” do regime de Volodymyr Zelensky. No dia 24 de fevereiro de 2022, seriam estas as convicções do Presidente russo, quando decidiu invadir o país vizinho. Contudo, as expectativas do Kremlin foram rapidamente defraudadas, cabendo grande parte da responsabilidade aos serviços de informações, nomeadamente ao FSB (Serviço Federal de Segurança). “Desinformaram Putin de várias maneiras, o que levou a um falhanço desastroso no início da operação militar especial”, diz ao Observador Marina Miron, investigadora na área da defesa e segurança no King‘s College London. Erros deste género têm acontecido durante o conflito e poderão voltar a repetir-se num futuro próximo, no momento em que a Rússia está concentrada em Bakhmut, ao mesmo tempo que a Ucrânia estará a concretizar os primeiros ataques no sul do país.

Antes do início do conflito, Vladimir Putin “tinha a sua própria ideia da Ucrânia”, avaliando o país como fraco e submisso. E os serviços de informações corroboraram a opinião do Presidente russo, “mesmo que essa não tivesse sido a sua perceção” sobre qual era realidade política, social e militar da Ucrânia antes da invasão de há um ano. “Não tiveram coragem de o contrariar”, aponta Marina Miron, acrescentando que os dirigentes do FSB foram aqueles que aconselharam Putin antes da invasão, superando “inclusive as propostas do Ministério da Defesa”.

