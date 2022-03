Pasolini: um homem livre

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Como Antonio Gramsci, que tanto admirava, Pasolini “ficou neste mundo entre os homens livres”. As palavras são suas, escritas em 1954, no poema grande que dedicou ao filósofo e ensaísta marxista e fundador do Partido Comunista Italiano, preso pelo regime fascista e falecido prematuramente. Como Gramsci (1891-1937), que criticou severamente o país caído em desgraça, Pier Paolo Pasolini assumia essa ruína de Itália como o combate da sua vida, pelejando, inconformado, por uma sociedade perdida no tempo, aquela sociedade ancestral, medieva, onde o popular e o inocente, de mãos dadas, protagonizam a capacidade de olhar o mundo de forma pura, genuína, livre e, por isso, absolutamente originada por pulsões tão violentas como o desejo, o sexo, ou a noção do diverso no indivíduo como âncora de um mundo sagrado na sua dimensão clássica.

Essa luta cega pela hegemonia cultural de uma subclasse, mais pura e real, mais individual e diversa, mais próxima da liberdade, descartada da qualidade de igual que a massificação produz, leva o poeta, em primeiro lugar e acima de tudo, o escritor, o cineasta e o pensador italiano “mais importante da segunda metade do século XX”, como o classifica Alberto Moravia, seu amigo de sempre, a percorrer um caminho insólito num meio intelectual onde a reflexão social a partir dos esquecidos, desprotegidos e abandonados não tem tradição histórica. Pasolini defende putas e ladrões com razão e emoção. Eleva chulos, homossexuais e vagabundos a um estatuto que eles nunca tiveram. É nesse mundo mais baixo ainda do que o povo ou pequena burguesia, o subproletariado, que vai criar o seu discurso contra a sociedade de consumo e contra uma Itália resignada ao capitalismo, qual massa amorfa de gente burguesa à procura do supérfluo e do que não interessa, formatando-se numa cultura tábua rasa, na qual as glórias do país se perderam.