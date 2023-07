O significado de desaparecer na Federação Russa não é exatamente o mesmo que no Ocidente. Quando um opositor de Vladimir Putin deixa de aparecer em público, a especulação começa, seja ou não fundamentada. Entre ocidentais e russos críticos do regime, as teorias de silenciamento — e até mesmo de assassinato — são rápidas a surgir. Têm, normalmente, uma falha: provas que sustentem o que é dito nos bastidores.

As mais recentes acusações são feitas num artigo do Wall Street Journal: vários oficiais terão sido detidos depois do motim de Yevgeny Prigozhin que marchou com os militares do Grupo Wagner, batalhão de mercenários por ele fundado, até aos arredores de Moscovo a 24 de junho. Um telefonema do Presidente da Bielorrússia terá parado o oligarca, em tempos muito próximo de Putin, e Prigozhin seguiu para o país vizinho.

Um dos desaparecidos desde então é o general Armagedão, Sergey Surovikin que, segundo o Kremlin, está a descansar, especulando-se que terá sabido da rebelião antecipadamente.

