No primeiro discurso após a rebelião do grupo Wagner, o Presidente bielorrusso, que no sábado foi um mediador entre o Kremlin e o grupo Wagner, salientou o papel da Bielorrússia no acordo que pôs fim à rebelião, mas recusa ser visto como um “herói”. O mesmo título não deve ser atribuído a nenhum dos envolvidos — nem a ele, nem a Putin nem a Prigozhin, argumenta — porque os três permitiram que a situação se descontrolasse.

“Eu disse: em qualquer caso, não façam de mim um herói. Nem de mim, nem de Putin, nem de Prigozhin. Porque deixámos que a situação nos escapasse das mãos e pensámos que se resolveria por si só, mas não se resolveu”, afirmou, citado pela Sky News. “Não há heróis neste caso.”

Para Lukashenko foi “doloroso” assistir à rebelião de sábado que ameaçou a Rússia. Durante toda a crise, as forças bielorrussas estiveram em “alerta total”, prontas para atuar se necessário. Mas foi mais longe: “Se a Rússia colapsar, nós vamos permanecer debaixo dos escombros, morremos todos”.

Embora diga que não queira ser visto como um “herói”, o líder bielorrusso, aliado de Putin, salientou o seu papel na resolução do breve conflito (terá acordado em exilar Prigozhin e permitir que os militares do grupo Wagner possam ir viver para o país), mas não deu detalhes sobre o processo de mediação entre o Kremlin e a milícia privada. Também não fez nenhuma referência direta ao líder do grupo Wagner, nem indicou onde se encontra (os EUA dizem que estará já em Minsk, na Bielorrússia, num hotel sem janelas).

Lukashenko também mostrou preocupação com a “nova onda de expansão da NATO”.