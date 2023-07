Siga aqui o liveblog da guerra na Ucrânia.

Foram várias revelações, mas o anúncio do suposto novo paradeiro de Yevgeny Prigozhin terá sido o mais surpreendente: o líder do grupo Wagner não está afinal na Bielorrússia, mas sim em São Petersburgo, na Rússia, disse Aleksandr Lukashenko, Presidente bielorrusso, numa conferência de imprensa realizada esta quinta-feira, em Minsk, e que contou com a presença de meios de comunicação nacionais e internacionais. A informação avançada anteriormente indicava que Prigozhin estava exilado na Bielorrússia, como estabelecido num acordo com o Kremlin, depois do fim da insurreição armada do grupo Wagner, mediado pela Bielorrússia.

Houve mais pontos chave da conferência de imprensa de Lukashenko. Da contraofensiva ucraniana aos alvos nucleares definidos pela Bielorrússia.

